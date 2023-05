A kasszáknál nagyot robbantó, világszerte 773 millió dollár bevételt hozó filmben, amelyet egyébként a kritikusok is imádtak egy kelekótya űrcsempész, Peter Quill, alias Űrlord (Chris Pratt) állt össze Thanos könyörtelen lányával, Gamorával (Zoe Saldana), egy pusztító erejű, de féleszű izomkolosszussal, Draxszel, a pusztítóval (Dave Bautista), egy zseniális mosómedvével, Mordállyal (Bradley Cooper), és az önmaga nevét ismételgető Groottal (Vin Diesel).

A szedett-vedett, időközben új tagokkal bővülő, és Gamorát elvesztő csapat hirtelen nagy kedvence lett mindenkinek, a sanyarú múlttal rendelkező hősök vissza is tértek egy második részre 2017-ben, mely hiába lett a sztoriját tekintve gyengébb, mint az eredeti A galaxis őrzői, tódultak rá az emberek. A galaxis őrzői mindig is egyfajta menedék volt a Marvel Filmes Univerzumában, mentsvár azoknak, akik imádták a képregénygyár alkotásait, de néha arra vágytak, hogy egy kevésbé tipikus szuperhősös filmben vesszenek el. Ezt az élményt garantálta A galaxis őrzői karácsonyi kiadása is a Disney+-on, amely egyszerre lett iszonyúan megható és förtelmesen vicces, valami ilyesmit vártunk a mozikban május 4-től látható A galaxis őrzői: 3. résztől is, amelyben az általunk megszeretett csapat még egy utolsó kalandra tért vissza.

Kezdjük azzal, hogy igencsak főhet Kevin Feige-ék feje, mert ezzel az utolsó A galaxis őrzői-filmmel bebizonyosodott, ami mi eddig is tudtunk: a Marvel Studios elüldözte az egyik legegyedibb stílusú direktorát, aki Taika Waititi mellett megbízhatóan képes élményszámba menő blockbustereket csinálni. Aki nem tudná, James Gunnt még 2018-ban rúgta ki a Disney, korábbi, 2008 és 2012 között publikált ízléstelen twitteres posztjai miatt, a szakember pedig át is nyargalt a nagy rivális DC-hez, ahol a Suicide Squad és a Peacemaker első évadának összerakása után vezetővé vált, és most tőle várják a DCU sikeres rebootolását. Gunn igaz, hogy időközben visszatért, hogy a már említett tévés epizódot, és A galaxis őrzői: 3. részt is tető alá hozza a Disney-nek, de

saját bevallása szerint mindössze azért vállalta a feladatot, hogy Mordály sztoriját befejezze, akit az író-rendező mindig is ennek a filmsorozatnak a titkos főhősének tartott, és akivel ő személy szerint száz százalékig azonosul.

Ennek megfelelően talán nem akkora meglepetés, ha azt mondjuk, hogy A galaxis őrzői: 3. résznek az abszolút főszereplője Mordály, akiről végre megtudjuk, miért mindig olyan dühös, agresszív, és mit rejteget pontosan a múltjával kapcsolatban. Kell ehhez mondjuk egy új, amúgy rettenetesen infantilis karakter, Adam Warlock (Will Pulter) berobbanása is, aki a nyitójelenetek egyikében Mordályt letarolja, sőt, majdnem megöli. Ezt követően A galaxis őrzőinek egyetlen dolog lebeg a szemeik előtt, hogy megmentsék társukat – kerül, amibe kerül.

A film nagyjából két és fél órás játékideje alatt azt nézzük, ahogy az Űrlordot az alkoholizmusából kirángató őrzők A-ból B-be rohannak, undorító és meghökkentően groteszk bolygókat és űrbéli létesítményeket járnak be, csak azért, hogy megszerezzenek egy eszközt, ami Mordály meggyógyítását lehetővé teszi. Eközben futnak bele egy őrült tudósba, aki önmagát az Evolúció Mesterének hívja, és bár lehet, hogy nem belőle lesz a legemlékezetesebb főgonosz a Marvel-történelemben, mi az eddig bemutatott 32 mozifilmben látottak közül őt gyűlöltük a legjobban, köszönhetően Chukwudi Iwuji remek alakításának.

A Mesterről A galaxis őrzői 3-ban kiderül, hogy Mordállyal iszonyúan sötét, közös múltjuk van, a beszélő mosómedve eredetsztoriját pedig James Gunn olyan torokszorító flashbackekben tárja elénk, hogy ide tényleg kell a százas zsepi. Nem csak mi szipogtunk Mordály múltját, és megpróbáltatásait látva, hanem a körülöttünk a moziban ülők jelentős része. Ilyen érzelmeket Marvel-filmtől mostanában nem tapasztaltunk, hogy bárkiből kiváltott volna. A Hangya harmadik részén is maximum ásítoztak az emberek, meg nézték az órájukat, jelen esetben viszont mindenki a vászonra tapadt.

A galaxis őrzői: 3. rész a tempóját és a hangulatbeli váltásokat illetően furcsán áll össze, nincs tökéletes flow-ja James Gunn utolsó marveles alkotásának, mert a rendező az egyik pillanatban megbőgeti az embert, majd másodpercekre rá jön Drax és Mantis (Pom Klementieff), a folyton durcás Nebula (Karen Gillan), vagy épp a beszédes űrkutya, Cosmo (Maria Bakalova), hogy valami infantilis poénnal, vagy megmozdulással azonnal a rekeszizmainkra próbáljanak hatni. Arra számítottunk előzetesen, hogy az utolsó A galaxis őrzőinek majd a humor lesz az erősebbik fele, és bár néha hangosan röhögtünk, ebben a filmben a dráma az igazán emlékezetes, Mordály szálának hála, na és annak a véglegességnek, amit a trilógia záródarabja képvisel. James Gunn és csapatának búcsúja ez, így és ebben a felállásban az őrzőket soha többet nem látjuk, ha minden igaz. Képregényfilmeknél ugyebár ilyesmit ritkán lehet száz százalékos biztossággal kijelenteni, mindazonáltal Dave Bautista és Zoe Saldana konkrétan ki is mondták, hogy nekik itt a vége, és a többiek visszatérése ugyancsak nagy kérdőjel Gunn nélkül, akinek sikerült az a bravúr, hogy lélekkel töltse fel még a harmadik részt is.

A sok üresen kongó, egykaptafára készült Marvel-film után A galaxis őrzői: 3. részt igazi felüdülés nézni, érzelmi hullámvasút, egy szakítással felérő érzelmi trauma, ami ugyanakkor fel is emeli az ember lelkét, és optimizmussal pumpálja tele.

Gunn nem csak a drámát illetően tette magasra a lécet, az új A galaxis őrzőiben megkapjuk az MCU egyik legkeményebb, legjobban koreografált akciójelenetét, ami nagyjából a Daredevil folyosós megmozdulását idézi, még a Netflix-érából. A filmben természetesen a klasszikus, zúzós slágerek is visszatérnek, amikre csak azért nem headbangeltünk a moziban, mert ciki lett volna.

Bár James Gunn utolsó Marvel-filmje nem viszi tovább a csikorgó, nyikorgó Filmes Univerzumot, a csapatot nagyon szépen útjára küldi. Látszik a direktoron a szándék, aki legalább olyan szépen elbúcsúztatta ezeket a klasszikus karaktereket, mint a Végjátékban az megtörtént a Robert Downey Jr-féle Vasemberrel és Chris Evans Amerika Kapitányával.

A fene se tudja, hogy a Marvel ezt a filmet követően újra szárnyra kap-e, de azért legalább hálásak vagyunk, hogy 150 percig az alkotó és az összeszokott színészgárdája felelevenítette nekünk azokat az időket, amikor a képregénygyár mozis részlege még tényleg dübörgött.

A show-t Drax és Mantis mellett néha ellopó Adam Warlockot látva pedig nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit lesz képes James Gunn kihozni a DC-nél Supermanből.

9/10

A galaxis őrzői: 3. rész május 4-től látható a magyar mozikban.