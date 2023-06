Gátlástalanul nekivetkőzik Johnny Depp lánya ebben az új sorozatban

Az, hogy az HBO új sorozata, Az idol (The Idol) készítési folyamata hányattatott volt, nem kifejezés. Eredetileg Amy Seimetz rendezőre bízták a produkciót, aki egy, a modern zeneiparban játszódó, szektás és a végletekig feminista drámát képzelt el Lily-Rose Depp főszereplésével. Már több epizódot el is készítettek belőle, amelyek ezt az irányvonalat követték, amíg a producerként közreműködő The Weeknd meg nem vétózta a rendező elképzeléseit, akit kirúgtak, és a helyére előléptették az Eufóriával közismertté vált Sam Levinsont.

Hogy mi volt az Eufória készítőjének feladata? Szexibbé, amolyan vonzó popkulturális gyöngyszemmé varázsolni az HBO Maxon június 5-e óta látható Az idolt, eltolva abba a vetkőzős, túlfűtött és kiborítóan depresszív, művészieskedő stílusba, amelyet a Zendaya főszereplésével készített, meggyötört tinédzserekről szóló széria rajongói jól ismernek és persze imádnak is.

Így lett Az idol egy olyan sztori, amely egy toxikus romantikus kapcsolat megszületését vázolja fel előttünk, az áldozat szerepében a feltörekvő popsztár Jocelynnel (Lily-Rose Depp), akinek a legutóbbi turnéját ideg-összeroppanása miatt fel kellett függeszteni, míg a rá vadászó ragadozó Tedros szerepében a valóságban is basáskodó és pszichopata klubtulajdonos The Weeknddel.

Az idol első epizódja főleg akörül forog, hogy Jocelynt miképp igyekszik szakemberekből álló csapata újra eladhatóvá tenni. Fülledt fotózásra küldik, dögös tánckoreográfiát próbálnak a fejébe verni, eközben a Vanity Fair újságírónőjét is a helyszínre hívják egy röpke interjúra, és mindezt pár óra leforgása alatt. Ízelítőt jócskán kapunk a modern amerikai zeneipar pörgős stílusából, a nagybetűs darálásból, miközben Lily-Rose Depp a lehető legtöbbet mutató, aprócska ruhadarabokban sétálgat a kamerák előtt... Már amikor egyáltalán van rajta valami, mert az őt mutató jelenetek minimum felében Johnny Depp lányát mindenféle melltartó nélkül, tangában látjuk vonaglani.

Természetesen az HBO új szériája nem kizárólag arra épít, hogy Lily-Rose Deppet alig ruhában mutogatják a nézőknek, kapunk egy, a cselekményt beindító és amúgy elég durva botrányt is, amely Az idol magát épp összekapni készülő énekesnőjét ismét az összeomlás felé lökheti: Jocelyn ugyanis bosszúpornó áldozatává válik, kiszivárogtatnak róla egy fotót, amelyen szex után, az arcán ondóval látható. Nem véletlen, hogy Az idolban megemlítik Britney Spears nevét, aki talán a legismertebb, kiborulásra hajlamos, hányattatott életű énekesnő az USA-ban, közte és a sorozatbeli Jocelyn között könnyen észrevehető átfedések vannak.

Ami az insider, a kulisszák mögé bekukkantó jelleget illeti, Az idol nem okoz csalódást, Sam Levinsonhoz képest befogadható módon tálalják, hogy milyen testileg-lelkileg felőrlő, ha popsztárnak áll az ember lánya. Ebből Jocelynnek a már említett és a The Weeknd által játszott, mellékállásban szektavezér fickó jelentheti a kiutat, aki némi érzékinek szánt érzéketlenséggel és sajnos groominggal, valamint abuzáló magatartással elkezdi a pilot végére kihozni Jocelynből a női őserőt, az elemi tehetséget. Legalábbis várhatóan, mert a befejező snitt még csak felvezeti ezt az irányt.

Azoknak lehet jó néznivaló az HBO máris nagy botrányt kavart és a közösségi médiában számos dühös posztot kiváltott újdonsága, akik nem futnak ki a világból, ha meghallják a nyomorpornó szót. Mert Az idol tényleg az. híres és gazdag embereket látunk szenvedni benne, mindenféle színes-szagos filteren keresztül tálalva.

Ami a főszereplőt illeti, az ő személyiségét azon túl, hogy egy végtelenül szubmisszív nőről van szó, nem sikerül túl jól elmélyíteni. Az idol első epizódjában Jocelyn – nagyon csúnyán fogalmazva – csupán biodíszletként szolgál, aki ha nem az arcunkba maszturbál, miközben saját magát fojtogatja, akkor egyik cigiről gyújt a másikra, és farkasszemet néz az őt piócaként kiszipolyozó háttércsapatával. Nem azt mondjuk, Jocelynből elképzelhető, hogy kihoznak még valami értelmeset, mert amúgy bőven benne van, hogy 2023 legelcseszettebb sorozatos karakterét köszönthetjük a személyében, de ahhoz, hogy végső verdiktet mondjunk, látunk kell a teljes évadot. Nagy kérdés, hogy ez a szedett-vedett szkript vajon hová fog kifutni.

Az idolnak amúgy az Eufóriához hasonlóan magyar vonatkozása is van: Rév Marcell két rész fényképezéséért is felelt, és anélkül, hogy hazabeszélnénk, azt kell, hogy mondjuk, vizuálisan, a koreográfiát tekintve az HBO új sorozata sokkal kecsegtet. Hiába rossz az üzenete, legalább a szemünknek jó érzés nézni ezt a neonfényes, szuggesztív közeget, az is valami. Egyáltalán nem meglepő, ha valakinek erről a szériáról az Elle Fanning főszereplésével készített, 2016-os Neon démon jut eszébe, az is egy álomszerű szatíra volt az átlagemberek fölött álló, de teljesen kiégett modellszakmáról. Ugyanez a görbe tükör Az idolban is megvan, amely erősen kritizálja a világhírnevet hajszoló, mégis életunt, céltalan sztárocskákat.

Nincs rá más kifejezés, egy perverz, durva exploitationbe hajló sorozat első blikkre Az idol, amely szerintünk a legjobb esetben is a rejtett kincs kategóriában marad majd. Ebből – bevállalós szofterotika ide vagy oda – az életben nem lesz akkora durranás, mint a mainstreambe könyörtelenül betörő Eufóriából.

6/10

Az idol (The Idol) szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.