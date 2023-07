Érdemes sietni, napokon belül egy csomó remek filmet letöröl a Netflix

Még az olyan vezető streamingszolgáltatókra, mint a Netflix vagy az HBO Max se életbiztosítás az előfizetés, mert a lejáró licencek miatt bármikor előfordulhat, hogy éppen akkor törölnek egy több évados sorozatot, amikor még a felénél se tartunk. Utána meg pisloghatunk, mint hal a szatyorban, hogy most aztán hol nézzük tovább? Ezúttal a sorozatrajongókat nem fenyegeti komolyabb veszély, filmes terepen azonban már rosszabb híreink vannak,

július 31-én a Netflix megszabadul több remek filmjétől.

Az áldozatok között van a 2014-ben bemutatott, Scott Waught által rendezett Need for Speed is, amely a népszerű autóversenyzős játékokon alapszik, és a főszereplő Tobey Marshall bőrébe az az Aaron Paul bújik, akit a nézők a Breaking Bad örökké káromkodó Jessejeként ismerhetnek, de legutóbb a horrorisztikusra vett Black Mirror hatodik évadában is láthattunk. A Need for Speed története egy autószerelő körül forog, akit az egykori NASCAR-pilóta, Dino (Dominic Cooper) csúnyán átver, és Tony a fickó ármánykodása miatt a rácsok mögött találja magát. Egy igazi bosszútörténet ez, melyben a kiszabaduló főhős a zsarukat és főellensége embereit legyűrve igyekszik eljutni egy versenyre, ahol revansot vehet az őt ért sérelmekért.

Bár a film a Halálos iramban babérjaira tört, és nemzetközileg 200 millió dollárnál is többet hozott a pénztáraknál, Amerikában csalódást keltett, és ezért sose épült belőle franchise. A kritikák nem kímélték a Need for Speedet, mely bizonyos körökben mostanra rejtett kincsnek, alulértékelt kultklasszikusnak számít, nem is véletlenül.

Ami a Need for Speednek nem jött össze, azt Keanu Reeves simán megcsinálta a John Wick-filmsorozattal. A Mátrix sztárja 2014-ben bújt a magányos és szomorú bérgyilkos öltönyébe először, a sztori szerint John Wick éppen a felesége, Helen halála miatt gyászol, amikor egy csapatnyi orosz gengszter az életére tör, és a szerelmétől kapott kiskutyáját a gazfickók megölik. Nincs mit tenni, az orvgyilkos kénytelen felvenni a kesztyűt, és egy olyan négyrészes golyószóró-őrület veszi kezdetét, ahol kő kövön nem marad. A John Wick 5. része egyelőre kérdéses, ám a rajongóknak jó hír, hogy Ballerina címmel érkezik egy spin-off film, és képernyőre kerül a The Continental című előzménysorozat szeptemberben a Peacockon. Mindkettő jó mókának ígérkezik.

A Netflix-nézőket azért is érintheti érzékenyen a John Wick lekerülése, mert az első három rész fenn van az online platformon, július 31-től így viszont foghíjassá válik a trilógia.

Azt, hogy a Transformers-filmekkel hírhedtté vált Michael Bay csak a robbantásokhoz ért, már jó párszor megcáfolta a direktor, a tipikusan látványfilmes alkotó több olyan produkciót is kiadott a kezei közül, amelyek mélyebb drámát tartalmaztak, ide sorolnánk a törvényt szegő testépítőkről szóló Pain & Gaint és a Rohammentő című mentős drámát is. Bay a 13 óra: Bengázi titkos katonái című katonás filmjével is sokakat meglepett, amikor olyan remek színészekkel a főszerepekben, mint John Krasinski és Pablo Schreiber, hozott nekünk egy feszült, modern háborús filmet, amelyet úgyszintén július utolsó napjáig nézhetünk meg a Netflixen.

Gerard Butlert az oldschool akciófilmek rajongói nemrég láthatták a Kandahárban, melyet ebben a pillanatban is játszanak a mozik. Ebben a műfajban az 53 éves színész azonban jó pár éve hódít, hiszen a rendkívül sikeres Támadás a Fehér Ház ellen után a 2015-ös folytatásban, a Támadás a Fehér ház ellen 2. – London ostromában is visszatért a marcona sztár, mely ezúttal a brit fővárosba kalauzol, és a brit miniszterelnök halála miatt érkező nyugati vezetők ellen terveznek halálos támadást benne. A John Wick mellett tehát a Támadás a Fehér Ház ellen-trilógia is hamarosan megtépázott lesz a Netflixen, hiszen az első és harmadik film maradnak, a köztes kaland viszont elérhetetlenné válik.

Persze a Netflix folyamatosan tölti fel a kínálatát, de a klasszikus címek rajongóinak mindenképp nagy érvágás az összes fent felsorolt törlés.