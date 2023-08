Visszatér a Suicide Squad egy rendezői változattal?

Jogos a kérdés, hogy vajon mekkora bukás az, ami után nem lehet felállni a padlóról a filmiparban. Láttunk már cifra eseteket, sorra hallani a hálátlan végkimenetelekről, és sajnálatos módon ezek közül jó pár a DC 2010 utáni filmes alkotásai közül került elő. Bár sokaknál lopták be magukat a szívükbe ezek a mozis élmények, meglehetősen vegyes fogadtatásban részesült jó pár, úgy mint a Batman Superman ellen, Az acélember, vagy a 2017-es Az Igazság Ligája.

Utóbbi akkora közfelháborodást okozott, hogy az eredeti rendező, Zack Snyder, aki nem fejezhette be akkor filmjét, később visszatért, és megcsinálta a saját verzióját, amely 2021-ben jelent meg Zack Snyder: Az Igazság Ligája címen. Bár a termetes, négyórás hőseposz sem aratott osztatlan sikert, azért némi megbecsülést visszaszerzett 2017-es verziójának gyenge teljesítménye után.

Ezen győzelem miatt döntött úgy a sértett lelkű David Ayer, hogy ő is bepróbálkozik, hátha az ő szerelemgyerekéből, a Suicide Squad – Öngyilkos osztagból is ki lehet hozni egy becsületgólt a meccs lefutása után több mint fél évtizeddel. A rendező akkor sérelmezte, hogy a Warner Bros. miként kezelte filmjét, és a végeredményről úgy érezte, ez már nem az ő műve. Zack Snyder sikere után nekiállt megcsinálni a saját médiahackjét, hátha megkapja az esélyt, hogy előrukkoljon egy Ayer Cuttal a Snyder Cut után. Most úgy fest, az ötlet nem halva született, sőt, egész szépen áll Ayer szénája.

Ahogy arra a Variety felhívta a figyelmet, David Ayer meetingre invitálta James Gunnt, a hányatott sorsú DC királyság friss uralkodóját, aki ahelyett, hogy illedelmesen elutasította volna Ayer művészi ambícióit, megtalálta bennük a halovány rációt – vagy csak diszkréten átvágta, hogy hagyja már békén, ez nem egyértelmű. Egy friss X- (ex-Twitter-) posztban Ayer arról számolt be, hogy Gunn azt mondta neki, a rendező saját verziójának is „el fog jönni az ideje”.

Van precedens

Bár a Variety próbált ennél többet kihúzni Ayerből, Gunnból és a Warnerből, mindenki hallgat, mint a sír. Hogy a hallgatás oka szimplán az, hogy a projekt egyszerű vágyálom, ami sosem fog megvalósulni, vagy csupán nincs még ötletük, miként vezessék fel, az kérdés. Annyi biztos, hogy a cégcsoport Zack Snyder esetéből megtapasztalta, a vezető rendező koncepcióját szőnyeg alá söpörni nem biztos, hogy előnyös – sem imázs, sem bevétel szempontjából – mivel az ominózus Snyder Cut minden túlkapásával együtt is több ponton felülmúlta a 2017-es verziót.

Az eredeti film már a végső fázishoz közeledett, amikor Zack Snyder lánya meghalt. Ezután a film utómunkáit már nem ő végezte el. A stúdió, hogy kiadhassák a kasszasikernek szánt művet, felkérte a hajó kormányzására Joss Whedont, aki a Marvel univerzum all-star Avengersét jegyzi. A két filmes gondolkodása és víziója merőben eltért, ami a végeredményen is meglátszott. Bár Az Igazság Ligája a gyártási költségek kétszeresét hozta vissza több, mint 600 millió dolláros összbevételével, így is a megtérülési szint alatt teljesített,

ezzel hozzávetőlegesen 60 milliós veszteséget okozva a cégnek.

A 2017-es megjelenés után a rajongók egy része azonnal elkezdett kampányolni amellett, hogy a stúdió adja ki Zack Snyder verzióját is. Ez 2021-ben megtörtént. A film átalakítása további 70 millió dolláros költségeket vont maga után, ezzel szemben szépen teljesített a streamingoldalakon. 2021-es megjelenésének évében az HBO Max négy legjobban streamelt filmje között volt, valamint a kritikusok is – bár nem magasztalták az égbe, első sorban közel négyórás hossza miatt – jobbnak ítélték a korábbi verziónál.

Semmi sem biztos

Még maga a Warner is beismerte, hogy a film streamingszámait tekintve sikernek könyvelhető el, így nem teljesen esélytelen, hogy a Suicide Squad – öngyilkos osztag is kapjon egy alternatív verziót, még akkor is, ha Az Igazság Ligájának négy éves differenciájával szemben már most is hétévnyi különbség van az eredeti, 2016-os verzióhoz képest.

Bár az akkori alkotás nem volt bukás úgy, mint Az Igazság Ligája – mivel 175 millió dolláros gyártási költsége mellett több mint 700 milliós bevételt termelt – így is kemény kritikákat kapott. Ha pénzügyileg megalapozottnak is tartja a Warner, hogy adjon egy második esélyt a Suicide Squadnak – amiben akkor a sztoritól elkezdve a vágáson át a rendezői koncepcióig mindent gyengének talált a szakmai közönség –, akkor is felmerül a kérdés, hogy ez

vajon hozhat-e Ayernek akkora feloldozást, mint Snydernek az ő második köre.

Mindenesetre egy zárt ajtók mögötti, néhány szavas ígéretszerű dolognak túl nagy hitelt nem biztos, hogy érdemes adni. Akkor lehet csak komolyan beszélni az Ayer Cutról, mikor már stúdió részről is biztos ígéret érkezik. Az „el fog jönni az ideje” felkiáltás ezzel szemben még igen csak ködös.