A vörös hajú nő mindenkit legyőz

Isabelle Huppert főszereplésével egészen elképesztő történet kerül 2023. augusztus 31-én a mozikba A célpont címmel. A filmet Jean-Paul Salome rendezte, akinek munkásságát igencsak jól ismerik a magyar nézők is. Jellemző rá, hogy szeret világklasszis francia színésznőkkel dolgozni, olyanokkal, akik általában egyetlen pillantásukkal képesek megvenni a közönséget, akik nemcsak természetes játékukkal lélegeznek és léteznek a mozivásznon, hanem általában kellőképpen stílusosak is.

Fotó: ADS Service Részlet A célpont című filmből

Forgatott a mindig nyílt tekintetű Annie Girardot-val (Lányok fegyverben), a zűrös kamaszlányból emancipált nővé érő Sophie Marceau-val (mindjárt két filmben is: Belphégor – A Louvre fantomja és a Kémnők), a sokszor szomorú tekintetű Deborah François-val (Kémnők), a tűzrőlpattant Julie Depardieu-vel (Kémnők), a majdnem mindig elégedetlen, sokszor ideges tekintetű Marie Gillainnal (Kémnők).

A legendás színésznő három filmben is látható a hazai mozik műsorán

A legendás szájbiggyesztéséről is híres Isabelle Huppert-t is már kétszer megszerezte magának, egyszer a szörnyű című A főnökasszony főszerepére, a hamarosan moziba kerülő A célpont című filmben viszont igazi harcos amazont kanyarít a vászonra.

Az egyébként 160 cm magas színésznő, aki csaknem száz filmben és televíziós produkcióban szerepelt, és aki 18 éves korában kezdte a színészi pályát, fél évszázada van jelen a mozivásznon. A célpontban most 70 éves. Mindig is imádták őt az operatőrök fényképezni, fotogén arca, különleges hófehér, erősen szeplős bőre, vörös haja igazi védjegyévé vált. Ő is azon színésznők közé tartozik, akik – úgymond – a vászonra születtek.

Természetes játékával, kifejezetten finom gesztusaival mindent el tud játszani, mélységes beleérző képességével a szerepek mögött rejlő személyiségeket megrázóan kanyarítja a vászonra. Minden idők egyik legtehetségesebb színésznőjének legmegrázóbb alakítása a 2001-es A zongoratanárnő volt, amelyért a cannes-i filmfesztivál legjobb női alakításáért járó díjat is elhozhatta.

A magyar közönség az idei nyáron három filmben is láthatja a színésznőt, a Bűnös vagyok és a Caravaggio árnyéka című filmekben mellékszerepet kapott, míg A célpontban ő a főszereplő.

Ha valamelyik nemzet nagyra tartja a szakszervezeti vezetőit, akkor az biztosan a francia. Nem véletlen, hogy legújabb filmjük, A célpont főszereplője, Maureen Kearney (Isabelle Huppert) egy francia multinacionális atomerőmű szakszervezeti vezetője, aki élete árán is fejébe veszi, hogy megvéd ötvenezer munkahelyet.

Mindehhez a kormány minisztereivel és az iparág vezetőivel kell szembeszállnia. Mondanunk sem kell, világraszóló botrányról van szó, ami pedig már csak a hab az atomerőmű tortáján, hogy a megrázó történet valóságos alapokon nyugszik, a szigorúan titkos üzletek napvilágra kerülése jelentősen megrázta a valóságban is a francia nukleáris ágazatot.