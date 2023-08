Nagy dobásra készül a Netflix karácsonyi ajándékként

Zack Snydert a zombi- és képregényfilmek specialistájaként ismertük meg, de a rendező sosem titkolta, hogy fanatikus Star Wars-rajongóként szívesen belépne a Csillagok háborúja univerzumába. Még akkor is, ha ezt „valószínűleg nem élné túl”, mivel tisztában van azzal, hogy a saját stílusában leforgatott SW-film sokaknál kiverné a biztosítékot. És talán ő is érezhette, hogy nem sok esély van arra, hogy teljesen szabad kezet kap néhány – finoman szólva megosztó – húzása után.

Ennek ellenére először a Lucasfilmnél kopogtatott szerelemprojektje, a Rebel Moon ötletével, de az a Disney-felvásárlás közepén passzolta a tervet, amely így a Netflixnél landolt. Most pedig bemutatták az első előzetest a karácsony előtt, december 22-én képernyőkre kerülő filmből, amely elsőre valóban egy Star Wars-mozinak tűnik, csak azoknál sokkal brutálisabb.

Fotó: Clay Enos/Netflix

Snyder, akárcsak George Lucas, Akira Kuroszava hét szamurájából merítve alkotta meg saját intergalaktikus univerzumát, de ezzel nem ér véget a hasonlóságok sorozata. A Rebel Moonban is van náci szimbolikával operáló gonosz birodalom, szedett-vedett lázadócsapat, robotok és fénykardok, meg egy rakás elszabadult űrlény.

A történet szerint a Veldt nevű hold elnyomott népe egy fiatal lányt bíz meg azzal, hogy segítséget kérjen más bolygóktól az Anyavilág (Mother World) elleni lázadáshoz. A kiválasztott Kora egykor maga is szolgált a birodalmi hadseregben, és elég nagy rohadék volt, szóval most próbál a gyengék védelmezőjeként vezekelni bűneiért. A küldetéshez, akárcsak A hét szamurájban (meg A hét mesterlövészben, A piszkos tizenkettőben és persze a Star Wars-filmekben) ő is toboroz társakat, akik hozzá hasonlóan nem ma kezdték az öldöklést.

A főszereplő Korát Sofia Boutella alakítja, a lázadók csapatában pedig megtaláljuk Djimon Hounsout, Charlie Hunnamet és Anthony Hopkinst – igaz, ő csak a hangját kölcsönzi egy Jimmy nevű robotharcosnak.

Fotó: Clay Enos/Netflix

A Rebel Moon első része, A tűz gyermeke a december 22-i Netflix-premier mellett korlátozott moziforgalmazást is kap, és várható egy Snyder-féle bővített változat is. Mindez a Netflix tervei szerint csak a franchise kezdete, a második rész, A sebejtő 2024. április 19-én érkezik a platformra.