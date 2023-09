Ha valaki úgy véli, hogy a 2015-ben bemutatott A szürke ötven árnyalata után az erotikus filmek és sorozatok műfaja nem tud már mélyebbre süllyedni, az sürgősen gondolja újra az életét. Az elmúlt nagyjából nyolc évben a 18+-os közönségnek szánt romantikus drámák egyre agyrohasztóbb minőségben követték egymást: ott volt a bántóan gagyi 365 nap, az amerikai háziasszony kéjes képzelgéseiről szóló Vágyak/Valóság, de említhetnénk A kukkolókat is nemrégről, melyben az Eufória Sydney Sweeney-je bújt egy perverz, a szomszédai után leskelődő fiatal nő bőrébe.

Nyár elején, egészen pontosan június 8-án kapott új vetélytársat a softcore-zsáner, ekkor jött ki az Amazon Prime-ra az Én vétkem című spanyol romantikus dráma, amely úgy szállt bele napjaink egyik nagy tabujába, mintha egy körözött bűnöző ajtaját nagy lendülettel berúgó kommandósról lenne szó. Az Én vétkem története egy Noah (Nicole Wallace) nevű tinédzser lányról szól, akit az anyja sok száz kilométerre ráncigál magával otthonuktól, hogy összeköltözzenek az asszony új férjével. A leányzónak nem elég, hogy elrángatják barátaitól és pasijától, még egy mostohafivért is a nyakába sóznak, Nick (Gabriel Guavara) személyében.

Ezek után, a műfajból adódóan nem lehet nagy meglepetés, amikor azt mondjuk, hogy Noah és Nick egymásba habarodnak, és hiába mostohatestvérek, elég alaposan felfedezik a másik testét.

Az Én vétkem egy Trónok harcához képest lájtos, ott a Lannisterek a vérfertőzéses dolgot sokkal komolyabban nyomták, de a spanyol produkció is elég merész ahhoz, hogy durva felháborodást szított, a Reddit mellett más fórumokon is ment a vitázás róla, hogy morálisan mennyire fér bele, ha valaki a saját testvérével bújik ágyba, még ha konkrét vérrokonság nincs is köztük.

Az Én vétkemből az erotikus műfajra jellemző, ezerszer látott motívumok sajnos nem maradnak ki: a fivér a toxikus maszkulinitás mintapéldája, aki csak úgy tud közeledni egy nőhöz, hogy megpróbál uralkodni felette és sárba tiporni őt, míg a főhősnő egy tipikus naiva, aki majd megveszik kiszemeltjéért, csak kapja meg az alázást, amire vágyik.

A történet egészen furcsa egyveleg ebben a filmben, mert a karaktereket egészen ügyesen építgeti végig az író-rendező Domingo González, minden defektjük ellenére a mostohatesók itt-ott kedvelhetők. Ráadásul az Én vétkemnek jól áll az is, hogy egy ponton afféle túlfűtött Halálos irambanba megy át, amikor Nick bevezeti Noah-t a helyi underground életbe, ahol veszélyesen gyors kocsikkal versenyeznek, illegális harcosok klubját rendeznek, és ha az ebből fakadó adrenalin nem lenne elég, mindenki hentereg mindenkivel.

Hiába akadnak jobban eltalált párbeszédek az Amazon Prime új filmjében, az olyan eszmecserék, mint amit alább idézünk, kissé agyonverik az Én vétkemet, kizökkentenek, és szekunder szégyenérzettel töltenek el. A következő dialógus Noah és Nick között hangzik el, a lány kezdi:

- Azt hittem, csak a húgod vagyok! - A mostohahúgom vagy, és tizenhét éves. - Akkor addig csókolj, amíg tizennyolc nem leszek.

Komolyan, borzalom... az ehhez hasonló, gyatrán megírt szövegek azok, amik miatt képtelenség ezt a filmet komolyan venni. Az Én vétkem cselekménye úgy en bloc a végére nagyon elfárad, átmegy végképp egy béna akciófilmbe, üldözéssel-lövöldözéssel, halálból visszatérő bántalmazó édesapával... és úgy érezzük hirtelen, hogy visszasírjuk azt, amikor a film még egy erotikus drámának nézett ki, és nem egy olcsó szappanopera volt.

Ami a 18+-os jeleneteket illeti, nyilván hangsúlyosak, és nincsenek is túltolva, pont akkor jönnek, amikor kell nekik. Szexuális feszültségépítés szempontjából nem is hasal el az Én vétkem, de azt már mindenki döntse el magának, hogy a mostohatesós témát kiborítónak gondolja-e. Nem lennénk meglepve, ha a magyar nézők közt is akadna, aki inkább kikapcsolja a tévét miatta.

Az Én vétkem siker lett, berendelték a második és harmadik részét is, amely a cliffhangeres lezárás után nem valószínű, hogy bárkit meglep. Ugyanakkor azt, hogy ebből egy újabb erotikus filmsorozat legyen, nagyon könnyen áthúzhatja, hogy a férfi főszereplő Gabriel Guevara ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, miután állítólag Franciaországban szexuális zaklatást követett el. Ennyi már bőven elég ahhoz, hogy egy színész örökre cancelt kapjon, és vele együtt bukhat az Én vétkem is, amelyet jó eséllyel ezek után kisatíroznak mindenhonnan.

5/10

Az én vétkem (My Fault) magyar felirattal nézhető az Amazon Prime-on.