A francia színésznő egy hamarosan megjelenő dokumentumfilmben számol be arról, gyerekként az egyik családtagja zaklatta őt. Az alkotás keddi sajtótájékoztatóján lejátszották egy videóüzenetét is, amelyben elmondta, kezdetben nem akart beszélni sérelmeiről, ám a produkcióban megszólalók arra késztették, hogy ő is előálljon a farbával.