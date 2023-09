Tönkretette Miley Cyrus életét, hogy igent mondott a Netflix sorozatára

Miley Cyrus éppen egy idegileg különösen megterhelő jelenetet forgatott a Black Mirror című sci-fi sorozatba, amikor a Woolsey Fire nevű futótűz végigtarolta Malibut, és földdel egyenlővé tette az énekesnő otthonát, amelyben exével, Liam Hemsworth-szel éltek. Minderről a Flowers című sláger előadója a Used to Be Young nevű TikTok-videószériájában mesélt, ahol arról is vallott követőinek, hogy az eset után évekig pánikrohamoktól szenvedett.

„A Black Mirroron dolgoztam, mialatt a Woolsey Fire Malibuban tombolt. Dél-Afrikában zajlott a sorozat forgatása, de az epizód története Malibuban játszódott. Érdekes egybeesés. Két vagy három évvel azután, hogy megcsináltam ezt a munkát, magam sem értettem miért, de pánikrohamok törtek rám, és az a tévképzet üldözött, hogy hordágyhoz vagyok szíjazva.”

A Netflix sorozatában is volt ugyebár egy ilyen jelenet, melyben a Miley Cyrus által játszott Ashley O nevű popsztárt akarata ellenére ágyhoz szíjazták és az énekesnő szerint ez a snitt kísérthette őt később rémálmaiban. „Minden alkalommal, mikor felléptem, ugyanaz a rémálmom volt. Kezdetben semmi értelme nem volt az egésznek. De aztán összeraktam. Mialatt a hordágyas jelenetet forgattuk a Black Mirrorhoz, pont akkor égett porig a házam.”

Hiába pusztította el a tűzvész a popénekes otthonát, Miley Cyrusnak nem engedtek egy pillanatnyi megállást sem, egy nappal a tragédia után le kellett forgatnia az Ashley O-féle „On a Roll” című számot, amely a Black Mirror kísérőanyagaként került fel a Youtube-ra, és 19 milliónál is több megtekintést ért el a videós platformon. „Megtudtam, hogy a házam porig égett, de másnap forgatnom kellett. A show-nak folytatódnia kell...”

