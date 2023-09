Pár évvel ezelőtt már felröppent a hír, hogy Michael Caine visszavonul, azonban a színész akkor cáfolta a pletykákat. Most azonban a The Telegraphnak úgy nyilatkozott, valószínűleg a The Great Escaper – A nagy szökevény című filmjével fejezi be színészi pályafutását.

Nagyon boldog voltam, hogy megcsináltam. Egyszerűen imádtam Bernie karakterét, aki rendkívüli. A történetet pedig olyan gyönyörűen írták meg

– mondta a színész. Hozzátette, pár évvel ezelőtt már azt hitte, hogy ez a film sem készül el.

A Covid miatt három évig nem készítettem filmet, és akkor azt hittem, kész vagyok. Aztán mégis bevállaltam ezt a filmet, amely forgatásán csodálatosan éreztem magam

– mondta Caine. A színész ugyanakkor hozzátette, jelentős fizikai kihívásokat jelentett neki a munka.

Kilencvenéves vagyok, és nem tudok rendesen járni. Akárhogyan is nézzük, most már nyugdíjas vagyok

– mondta. A színész korábban arról is beszélt, hogy gerincproblémákkal küzd.

Az Oliver Parker által rendezett A nagy szökevény című film egy második világháborús brit veterán igaz történetén alapul, aki megszökik az idősek otthonából, hogy részt vegyen a D-nap (normandiai partraszállás) 70. évfordulójának ünnepségén Franciaországban.

A film főszereplője Michael Caine mellett Glenda Jackson, aki 2023 júniusában halt meg 87 éves korában, kilenc hónappal azután, hogy befejeződött a film forgatása.