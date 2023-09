Manapság, amikor csak úgy özönlenek ránk heti jelleggel az új filmek és sorozatok, nincs könnyű dolguk az egyszeri nézőknek azzal kapcsolatban, hogy mik azok a produkciók, amelyek megérdemlik az ember figyelmét és idejét. Jó támpont lehet ilyenkor ránézni a szereplők listájára, a rendezőre, hogy be tudjuk lőni, vajon nekünk találták-e ki az adott újdonságot – ha esetleg a trailer megnézése után maradnak kérdőjelek bennünk.

Nem sok biztos pont van napjaink filmes és sorozatos iparában, épp ezért örülhetünk az olyan jelenségeknek, mint Benedict Cumberbatch személye, akinek a neve általában garanciát jelent arra, hogy egy bizonyos szint feletti minőséget megkapunk.

A 47 éves angol színész bizonyította már, hogy jól állnak neki a különc karakterek, a BBC drámasorozatában, a Sherlockban, amely modern környezetbe ültetette minden idők legismertebb detektívjét, különösen elemében volt Cumberbatch, aki a szuperhősködést is nagyszerűen művelte Doctor Strange-ként a Marvel filmjeiben, de ha arra volt szükség, gonoszkodott a Star Trekben és A hobbitban, eljátszotta a zseniális tudóst, Alan Turingot a Kódjátszmában, illetve toxikus cowboyként is állta a sarat A kutya karmai köztben.

Cumberbatch játssza a főszerepet a Netflix új filmjében, a Henry Sugar csodálatos történetében, melyet szeptember 27-én mutattak be, és nem valószínű, hogy a fentiek tükrében meglep bárkit a dolog, de kedvenc Benedictünk újfent egy, a társadalom peremén élő fickó bőrébe bújik benne. Henry Sugar, akinek a rendes nevét nem tudjuk meg, végig álnéven emlegetik, egy kőgazdag playboy, akit apja halála után majd' felvet a pénz. Henry Sugarnek nincs felesége, nincsenek ambíciói, emiatt épkézláb karrierje se, vénlegényként lébecol, és szerencsejátékozik. Tart mindez egészen addig, míg a keze ügyébe nem kerül a könyvtárban egy fura notesz, benne egy orvos feljegyzéseivel, melyek egy olyan férfiról szólnak, aki csukott szemmel is látja az őt körülvevő világot. Henry Sugar fejében rögtön kérdések tömkelege fogalmazódik meg – vajon elsajátítható ez a képesség? És fel tudná használni azt, hogy csaljon a kártyázásban?

A Henry Sugar csodálatos történetéről első körben azt kell tudni, hogy Wes Anderson rendezése, ennek megfelelően a körítés, a képi világ, a színpadias megvalósítás legalább annyira jelen vannak ebben az alig 40 percben, mint nem olyan régen az Asteroid Cityben is.

Wes Anderson az a fajta filmrendező, aki amiatt megosztó – egyesek feltétel nélkül imádják, mások teljes szívvel gyűlölik őt –, mert összetéveszthetetlen, markáns, hovatovább zseniális stílusa van.

A Netflix új filmjében is visszatérnek a direktor kedvelt megoldásai: a képi világ álomszerű, a fotózás egyszerre homályos és rikító, a 4:3-as képarány retró hatást kölcsönöz a Henry Sugarnek, valamint jelenetről jelenetre úgy rakják össze a háttérben az újabb „díszleteket”, mintha élőben néznénk egy színpadi darabot. A narrálás, a többszörös keretes rendszer is visszatér, azaz megkapjuk mesélőként az 1977-es novellát jegyző írót, Roald Dahlt (Ralph Fiennes alakításában), aki felrajzolja elénk, ki is az a Henry Sugar. Majd később, amikor Cumberbatch karaktere elkezdi olvasni a már említett noteszt, a történeten belüli történetben találjuk magunkat. Henry Sugarrel együtt olvassuk el, a „bűvész” Imdad Khan (Ben Kingsley) hogyan tett szert képességére egy indiai jóginak köszönhetően.

A Netflix új fantasyje nem csak abból a szempontból különleges, hogy Wes Anderson maximumra járatott, finomhangolt és tökéletesített művészetét tükrözi vissza a tévéképernyőnkre, a Henry Sugar csodálatos története a rövid játékideje ellenére is teljes értékű, egész estés mozinak érződik. Legfőképp azért, mert nincs egy lélegzetvételnyi szünet se, pörög az egész, mint a veszedelem, folyton narrálnak, beszélnek, valami vagy valaki mozgásban van – ilyet még tényleg nem láttunk. Elképzelhető, hogy lesznek, akik túl töménynek találják Wes Anderson filmjét, nekünk ezzel semmi gondunk nem volt. Nemcsak Ben Kingsley „előzménytörténete” izgalmas és egyedi, hanem a kártyázásban csalni próbáló Henry Sugar későbbi kalandjai is bőségesek. Hiába tart a film két felvonása 20-20 percig mindössze.

Nagyon mosolygunk, miközben ezeket a sorokat írjuk, mert a Henry Sugar csodálatos története igazából egy hatalmas fityisz Hollywoodnak, akik a 120–150, de inkább már 180 perces filmekben látják a jövőt.

Néha azonban a tömör, de sokszínű megvalósítás a célravezetőbb, erre iskolapélda Wes Anderson alkotása. Aki attól tartana, hogy ennyi idő alatt nem lehet kibontani a karaktereket: pontosan ezért választott a direktor olyanokat, akiknek nem kell efféle luxus. Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel és Ben Kingsley mindnyájan szórakoztató módon tudnák felolvasni akár a telefonkönyvet is, ráadásul a színészek több szerepben, több karaktert alakítva bukkannak fel ebben az egy sorozatrésznyi idő alatt lepörgő filmben.

A Henry Sugar csodálatos történetének a címe nem hazudik, tényleg egy csodálatos sztorit tálal elénk a Benedict Cumberbatch – Wes Anderson páros. Abból a fajtából, ami velünk marad, egy kis optimizmussal és varázslattal tölt el, és biztosan az év végi toplistákon is ott lesz a helye.

A készítőről annyit elmondunk még, hogy a stílusa – számunkra legalábbis megunhatatlan, annyira egyedi látásmódja van Andersonnak, ami nem összetéveszthető senki máséval. Ritka zsenik együttműködése ez, amit bűn kihagyni. Legalábbis azok részéről, akik filmkedvelőnek tartják magukat.

10/10

A Henry Sugar csodálatos története szinkronnal és magyar felirattal látható a Netflixen.

Érdemes tudni, hogy a Netflix a napokban Wes Anderson-hetet tart, még további három rövidfilm kerül fel a platformra. Sorrendben A hattyú érkezik csütörtökön, A patkányfogó pénteken, és a Méreg szombaton. Ezek mind Roald Dahl The Wonderful Story of Henry Sugar című novellagyűjteményének egyes írásain alapulnak.