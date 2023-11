Jó hír érkezett a The Last of Us sorozat rajongóinak

Miután hatalmas sikert aratott a PlayStation híres és közkedvelt posztapokaliptikus játékából, a The Last of Usból adaptált tévésorozat, a rajongókat az foglalkoztatta, hogy mikor érkezik a következő évad. A folytatást jövőre még biztosan nem láthatjuk a képernyőn, de a HBO bejelentette, hogy hamarosan megkezdődik a várva várt folytatás forgatása.

A The Last of Us második évadának forgatása 2024 elején kezdődik – jelentette be az HBO főnöke, Casey Bloys egy csütörtök reggeli sajtótájékoztatón.

A Variety beszámolója szerint a vezérigazgató megjegyezte, hogy a forgatókönyvírók (WGA) és a színészek (SAG-AFTRA) sztrájkja miatt késik a sikersorozat második évadának gyártása, és mivel a The Last of Us nem szerepelt a csatorna 2024-es bemutatóján, így legkorábban 2025-ben érkezhet meg a folytatás.

Fotó: port.hu

A The Last of Us első évada azonnali sikert aratott, amikor 2023 januárjában bemutatták az HBO-n. A sorozat az azonos című, hatalmas népszerűségnek örvendő PlayStation-videójáték alapján készült, amelynek sztoriját Neil Druckmann, a Naughty Dog nevű videójáték-fejlesztő cég kreatív fejese ötlötte ki, és azzal a Craig Mazinnal vitték képernyőre a sorozatot, aki a kábelcsatornának a Csernobil című miniszériát összerakta.

Druckmann és Nazin tavasszal egy online sajtótájékoztatón árulta el, hogy a következő évadban sokkal több fertőzött fog felbukkanni a történetben.

Általában a kapcsolatok erejét hangsúlyoztuk (az első évadban), és azt, hogy a cselekvés pillanataiban próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. Így történhetett az, hogy kevesebb akció volt, mint amit néhányan látni szerettek volna, mert nem feltétlenül tudtunk jelentőséget találni egy jó részüknek, és nagy volt az aggodalom, hogy túl ismétlődő lesz

– fogalmazott akkor a sorozat két készítője.