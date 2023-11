Komoly kritika napjaink filmiparával szemben, hogy Hollywoodban semmivel sem mernek viccelni, és a politikai korrektségre való törekvés olyannyira rányomja a bélyegét a vígjátékok zsánerére, hogy manapság olyan klasszikusok se készülhetnének el abban a formában, ahogy ismerjük őket, mint a Jóbarátok, a Trópusi vihar, vagy éppen A diktátor. A közelmúltban kezdett el megmutatkozni egy újfajta trend, a felnőtteknek szánt, R-kategóriás komédiák visszatérőben vannak, ennek köszönhetjük azt a groteszkül vicces jelenetet is, amikor a nyáron Jennifer Lawrence a Barátnőt felveszünkben anyaszült meztelenül bunyózott a tengerparton, aztán egy házibuliban beoltotta a mai huszonéveseket, hogy a telefonjukat nyomogatják, ahelyett, hogy egymással tennék ugyanezt. Szinte a hihetetlen kategória, hogy ilyen mozzanatok 2023-ban egy amerikai filmbe belekerülhettek, de az R-kategória térnyerése úgy tűnik, folytatódik.

Most megint egy 18+-os vígjátéknak örülhetünk, csak ezúttal nem a mozikban, a Quiz Lady című filmet a Disney+ hozta el a képernyőnkre november 3-án. A bizonyos körökben rettenetesen felkapott Awkwafina és a Megszállottak viadalából, na, meg a A Grace klinikából ismerős Sandra Oh párosa pedig az alapvetően érdekes alapötletet a remek összhangjukkal olyan szintre emelték, hogy erre a másfél órára simán azt lehet mondani, hogy kötelező néznivaló. Legalábbis azoknak, akik szeretnek jókat kacarászni.

A Quiz Lady története egy visszahúzódó fiatal nőről, Anne-ről (Awkwafina) szól, aki egészen négy éves kora óta minden egyes nap megnézi a kedvenc kvízműsorát a tévében. Részben ennek, részben a könyvmolyságának köszönheti, hogy felnőttként olyan, mint egy két lábon járó lexikon. Anne-t a nővérével, Jennyvel (Sandra Oh) egy családi „tragédia” hozza össze, anyjuk eltűnik, és a testvérpárosnak kell valahogy törleszteni az adósságot, amely elől az asszony az isten háta mögé menekül. Nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy kisakkozza valaki, hogyan próbál Anne és Jenny hirtelen pénzhez jutni: benevezik a kvízladyt kedvenc műsorába, hogy agytekervényeit bevetve megmentse a családot a pénzbehajtó rosszfiúktól.

A film először is azzal döbbent meg minket, hogy az általában komoly szerepekben brillírozó, drámai színésznőként ismertté vált Sandra Oh-nak mennyire jól áll a hülyéskedés. Awkwafinával együtt mindketten remekül teljesítenek, nem csupán a szócsaták terén, de a fizikai humor is a két színésznőnek köszönhetően éri el, hogy felröhögjünk a nagy eséseken, botlásokon. A Quiz Lady testvérpárosán érezni némi alulírtságot, a karaktereken kidolgozatlanságot és azt, hogy sokszor ismételt sémákra lettek felépítve. Egyikőjük a felelőtlen, szeleburdi nagy tesó archetípusa (Oh), másikuk a félszeg, az emberektől tartó, és legszívesebben a foteljében a kutyájával kuksoló kishúg (Awkwafina). Mégis a 90. perc végére a szívünkhöz nőnek, és meglepő módon az elmaradhatatlan, nagy érzelmekkel teli összeborulás is hatással van ránk úgy, hogy elérzékenyülünk. Egyszerűen érdekel minket addigra, hogy mi lesz a Quiz Lady főszereplőivel, annak ellenére, hogy a tét a filmben tényleg nem túl nagy.

A költségvetése sem verdeste az egeket a Quiz Ladynek, ezt hozzá kell tenni, mindössze 23 millió dollárból forgatták, de így is simán hozza azt a vizualitást, azt a zenei felhozatalt, amit a manapság nagyvászonra kerülő, hasonló komédiák szoktak.

Will Ferrellt – de ez csak személyes preferencia – én személy szerint nem kedvelem, idegesítőnek tartom a legtöbb filmjében, és humortalannak. Itt a bugyutaságot a producerként is közreműködő humorista azonban hanyagolja, inkább egyfajta mentorszerepben bukkan fel. Felüdülés. Mondjuk a Quiz Lady nem csak ebből a szempontból olyan, mintha egy nagyvárosban élő, a szmogos és büdös levegőhöz szokott ember hirtelen fogná magát, és kimenne a rétre, vidékre friss levegőt szívni. A kvízműsoros körítés rendkívül érdekes és szokatlan, ahogy az is értékelendő, hogy az Anne-hez hasonló, szimplán okos és introvertált karakterekre nem szoktak hasonló komédiákat, dramedyket építeni, itt mégis bevállalták a kockázatot. Jessica Yu rendezése merész, Jason Schwartzman révén kapunk egy utálható főgonoszt, és úgy en bloc elnyeri a szívünket ez a könnyed kis sztori. Emellett persze a rekeszizmainkat meg lestrapálja, helyenként fárasztó, de legtöbbször ütős humorával.

A slusszpoén, hogy a Quiz Ladyben a vége felé kapunk egy jelenetsort, amelyben Awkwafina karaktere véletlenül túl sokat vesz be a tévés előválogatón a nagy tesónál lévő tudatmódosító szerekből. Rettenetesen viccesen adják elő ezt az egészet, és tesznek rá újabb és újabb lapáttal a tragikomédiára azzal, hogy a Sandra Oh-féle Jenny elkezdi ellenkező hatású drogokkal megpróbálni „észhez téríteni” kishúgát, hogy válaszképes legyen. Az ezekben a percekben látható, abszurdba hajló vizualitás, Awkwafina folyamatos mellébeszélése és grimaszolása, a többi versenyző reakciója, mind ott vannak a szeren, és már csak emiatt megérte leforgatni a Quiz Ladyt.

Valahogy így kell bevállalós vígjátékot csinálni, bravó.

8/10

A Quiz Lady magyar felirattal nézhető meg a Disney+-on.