Úgy nézi most mindenki ezt a horrorfilmet, mintha kötelező lenne

A Five Nights at Freddy's, vagy ahogy a hardcore rajongók emlegetik, a FNaF lassan tíz évvel ezelőtt jelent meg, a point and click horrorjáték egyetlen ember, Scott Cawthon munkájának eredménye volt, és olyan, mostanra a tizedik részére készülő videójátékos franchise-zá nőtte ki magát, melyből eddig az évig bezárólag 33,5 millió példány kelt el. Az első játék története egy Mike Schmidt nevű éjjeliőr körül forog, aki munkát vállal Freddy pizzázójában, nekünk pedig az a feladatunk, hogy öt éjszakát éljünk túl a fickó bőrébe bújva, miközben a hely animatronikus állatfigurái a sötétben garázdálkodnak, és az életünkre törnek. A koncepció tényleg annyi, hogy kapcsolgassuk a villanyt, nézegessük a kamerákat, és éjféltől reggel hatig éljük túl egy darabban. A Five Nights at Freddy's zsenialitása az egyszerűségében és a hatásos jump scare-ekben rejlik, a további játékok ezt csavargatták tovább több-kevesebb sikerrel, és az Öt éjjel Freddy pizzázójában című első hivatalos, élőszereplős filmfeldolgozás is tulajdonképpen egy szerelmes levél akar lenni a videójátékokhoz.

A Barbie és az Oppenheimer után álmunkban nem gondoltuk, hogy épp ez a horrorfilm lesz, ami ilyen szinten bevonzza a nézőket. Hiába mutatták be Amerikában a Peacock nevű streamingszolgáltatón, az emberek rohannak megnézni Freddyéket, számosítva, az alig 20 millió dollárba került film az USA-ban és Kanadában 113-at harácsolt már össze, és világszerte az egészen elképesztő 217 milliónál tart. Az Öt éjjel Freddy pizzázójában úgy menetel ráadásul, hogy a kritikusok földbe döngölték, a Rotten Tomatoes oldalán mindössze 29%-on áll 173 írás alapján. Ellenben a mezei nézők imádják, ők 88%-ra értékelték a horroradaptációt.

Ami meglepő, hogy Magyarországon is szépen tarol a film, az elővetítéseken 37 ezernél is többen nézték meg két nap alatt, és a legnagyobb rajongók úgy veszik az irányt a magyar mozikba, hogy be-beöltöznek egyes figuráknak, megtapsolják a látottakat, ujjonganak. Valamilyen szinten érthető, hogy így berobbant az Öt éjjel Freddy pizzázójában, tekintve, hogy tíz évvel ezelőtt az első résszel jobbára tinédzserek játszottak, akik fiatal felnőttek lettek mostanra, és gyerekkori kedvencüket láthatják a nagyvásznon, egy korrektül sikerült feldolgozásban. Illetve nyilvánvalónak tűnik, hogy a mai fiatalok is eléggé nyüstölik a játéksorozatot.

Az Öt éjjel Freddy pizzázójában főszereplője a Josh Hutcherson által játszott Mike, aki rettenetesen szenved azzal, hogy az éppen soron lévő melóját két hétnél tovább megtartsa, mindemellett még kishúgáról, Abbyről (Piper Rubio) is gondoskodnia kellene valahogy, mielőtt elszedi a gyermeket tőle a gonosz nagynénjük. Kapóra jön tehát, amikor a már megint munkanélküli Mike-nak a karriertanácsadó könnyűnek ígérkező állást ajánl: éjjeliőri pozíciót a szebb napokat is látott Freddy pizzázójában, ahol mindössze annyi lesz a dolga hősünknek, hogy rendet tartson a kihalt helyen. Elég sokat kell várni arra, hogy a játékokból jól ismert óriásfigurák elszabaduljanak, mert a Five Nights at Freddy's moziadaptációja több időt tölt el azzal, hogy főszereplője múltjában és traumáiban vájkáljon, mint a nézők ijesztgetésével és terrorizálásával foglalkozzon, de amikor odaér a sztori, biza tud némi guilty pleasure élményt okozni.

Szó se róla, valószínűleg az igazi rajongóknak be fog jönni a húzás, hogy többet tudhatnak meg Mike Schmidtről, de a kazuár mozilátogatók, akik csak hírből ismerik a videójátékokat, joggal húzhatják a szájukat. A rendezőt, Emma Tammit és a játékok készítőjét, a forgatókönyvön közreműködő Scott Cawthront láthatóan sokkal jobban érdekli a nagy kérdés, hogy mi mozgatja ezeket a gépszörnyetegeket. Mi a múltjuk, miért olyanok, amilyenek, és hogyan lehetne pontot tenni ennek az egész vérontásnak a végére?

A játékok lore-ját nagyszerűen bővíti a film, és meg kell hagyni, hogy az Öt éjjel Freddy pizzázójában „főgonoszai” is valami brutálisan jól néznek ki.

Minden alkalommal, amikor feltűnnek a dörgő léptű, világító szemű animatronikus bábuk, az ember torka egy kicsit elszorul, és ha éppen megerőltetik magukat a készítők, akkor a jump scare-ek is működnek, legyenek bármilyen elcsépeltek, bazáriak és gyerekesek.

Josh Hutchersont jó újra főszerepben látni Az éhezők viadala és az egészen elborultra sikerült, Future Man című sci-fi-sorozat után. Mike Schmidt szerepében a színész egy egészen szerethető, megtört figurát hoz, annak ellenére, hogy az álomjelenetek túl vannak húzva a filmben, túl sokat ismétlődnek, és egy idő után ahelyett, hogy meghatna, inkább idegesítő, hogy ugyanazokat a snitteket kell néznünk. Meglepő ötlet, hogy Hutcherson karaktere igazából nem akad ki az éjszaka botorkáló és vérre szomjas, szőrös bestiáktól. Épp ellenkezőleg, konkrétan bratyizik velük egy ideig. Mégis egy ponton az éjjeliőrnek fel kell húznia azt a bizonyos kesztyűt, ha meg akarja védeni kishúgát, és az egészen furcsán alakító Elizabeth Lail rendőrnőjével, Vanessával kiegészülve kell bezárniuk a mechanikus állatok által uralt pizzázót.

A Blumhouse-stúdiót kétfajta film jellemzi, előfordul, amikor betalálnak (Fekete telefon), de olyan is van, hogy abszolút mellélőnek, és szinte nézhetetlen portékát (M3GAN) adnak ki a kezeik közül. Az Öt éjjel Freddy pizzázójában közelebb van a jóhoz, mint a rosszhoz, de éppen csak egy hajszállal. A valóságban is megépített horrorisztikus robotok hatásosak, ellenben a melankolikus háttérsztori néha álmosító, és az egésznek nem tesz jót a közel 110 perces játékidő sem. Azoknak, akik a játékipart követik, és a YouTube fénykorában ott voltak, olyan apróbb vendégszereplők okozhatnak derűs pillanatokat, mint MatPat felbukkanása, aki a játékos és filmes teóriáival ültet le a mai napig milliókat az online platform elé. Tőle ezt a videót érdemes megnézni, némiképp okulásként a FNaF-jelenségről, sok mindent elmagyaráz a játékról.

Félreértés ne essék, az Öt éjjel Freddy pizzázójában második részt fog kapni, már csak idő kérdése, hogy mikor jelentik be. És bár láttunk már idén bőven felkavaróbb horrorfilmet, mégse panaszkodunk emiatt. Ki tudja, lehet, hogy ez a rész alapoz meg jobb és bátrabb folytatásoknak, mi kíváncsian és nyitottan várjuk őket.

6/10

Az Öt éjjel Freddy pizzázójában november 2-án debütált a magyar mozikban, és jelenleg is látható.