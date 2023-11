Meghalt a Maffiózók és a Nagymenők színésznője

A néhai művész halálhírét unokája, Isabelle erősítette meg. Halálának pontos okáról azonban nem közöltek részleteket.

Pályafutása során Suzanne Shepherd – aki színházi rendezőként és színészpedagógusként is letette névjegét a szakmában – számos filmben szerepelt, és néhány tévéműsorban is feltűnt, írja a The Mirror.

Suzanne olyan filmekben szerepelt, mint például a Martin Scorsese által rendezett Nagymenők. Ő játszotta a Lorraine Bracco által alakított Karen Hill édesanyját a filmben, amelyben Robert De Niro, Ray Liotta és Joe Pesci is játszott.

2000 és 2007 között Mary DeAngelis (a sztori szerint ő volt a főszereplő feleségének, Carmela Sopranónak az édesanyja) szerepét játszotta az HBO sikersorozatában, a Maffiózókban. Suzanne az 1999-es debütálást követően a második évadban csatlakozott a sorozat szereplőgárdájához.