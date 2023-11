Van egy jó és egy rossz hírünk a Másnaposok rajongói számára

A New Yorker Radio Hour egyik műsorában beszélt Bradley Cooper a Másnaposok-franchise-ról, illetve a negyedik rész elkészítéséről.

A Másnaposok legújabb részének elkészítéséről is kérdezték Bradley Coopert. A színész azt válaszolta,

valószínűleg egy pillanat alatt megcsinálnám a Másnaposok 4-et. Nagyon szeretem Phillipset, Galifianakist és Helmst.

Kiemelte azonban, hogy a rajongók helyében nem reménykedne, ugyanis mind ő, mind színésztársai különböző projektekkel vannak elfoglalva – írja a CNN.

Az Oscar-díjra is jelölt rendező épp most fejezte be legújabb filmjét, a Joker: Folie à Deux-t.

Bradley Coopernek is akad dolga bőven, ugyanis ő rendezi, és alakítja a főszerepet a Maestro című filmben, amelyet a legendás zeneszerző, Leonard Bernstein élete alapján készítenek el.