Megjelent a legújabb Mad Max-film első előzetese

Megérkezett a Mad Max-univerzum egyik előzménytörténetét bemutató Furiosa: A Mad Max Saga első előzetese, amelyben ismerős arcokkal találkozhatunk – köztük van például Chris Hemsworth is.

Jövőre érkezik a mozikba a Furiosa: A Mad Max Saga című posztapokaliptikus akciófilm, ami az ötödik a Mad Max-filmek közül. A legelső még 1979-ben jelent meg, majd a rá következők 1981-ben, 1985-ben, míg a legutóbbi 2015-ben, Mad Max – A harag útja címmel.

A Furiosa: A Mad Max Saga esetében ugyanazzal az alkotócsapattal találkozhatunk, mint a korábbi produkcióknál, mivel továbbra is George Miller rendezésében készülnek a Mad Max-filmek – és a Furiosát követően feltehetőleg a Mad Max: The Wasteland is.

A 2024-ben debütáló újabb Mad Max-rész ugyanakkor a legutóbbi, a Mad Max – A harag útja előzménytörténetét fogja bemutatni, pontosabban az abban látható egyik karakter, a Charlize Theron által alakított Furiosa Imperator hazautazását. A szereplő fiatalkori mását A vezércsel című netflixes sorozat által világhírnevet szerző Anya Taylor-Joy fogja játszani.

45 évvel az összeomlás után a fiatal Furiosát elveszik a családjától. Élete hátralevő részét annak fogja szentelni, hogy hazataláljon. Ez az ő odüsszeiája

– látható a produkció csütörtökön megjelent előzetesében, amelyet elsőként a brazil Comic-Conon mutattak be.

Az eseményen részt vettek a film főbb szereplői, illetve alkotói, így bővebben beszélhetett karakteréről a Warlord Dementust alakító Chris Hemsworth is. Ahogy kifejtette, Dementus egy bonyolult személyiséggel rendelkező, erőszakos ember, aki a Wastelandből származik, abból a világból, ahol a Mad Max-univerzum játszódik.

Olyan helyre született, ahol ölsz vagy megölnek. Megtanult vasököllel uralkodni. Van karizmája, ami nagyon manipulatív

– tette hozzá a Variety híradása szerint.