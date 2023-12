Durván jó előzetest kapott a Halo 2. évada

Eredetileg már 2015-ben bemutatták volna a Steven Spielberg produceri felügyeletével készített Halo sorozatot, ám a közismert Xbox-videójáték adaptációja csúnyán beragadt. A kilencrészes első évadot Magyarországon forgatták, a kész részek pedig végül 2022-ben debütáltak.

Az első évad büdzséje állítólag elérte a 200 millió dollárt, ami alapján már előre azt vártuk, hogy egy szuperlátványos sci-fi lesz a végeredmény, és bár a Paramount+ újdonsága ebből a szempontból nem is okozott csalódást, a tartalom és az egyediség néha hiányzott belőle, így csak egy korrektnek mondható sci-fit kaptunk.

Ennek ellenére nem volt kérdés, hogy folytatás fog készülni a sorozathoz, amiről most már végre többet tudni: a Paramount+ a brazíliai CCXP kiállításon jelentette be, mikor tér vissza a sorozat, mindezt pedig egy kedvcsináló előzetessel is megfűszerezték.

Az előzetes persze nem sokat árul el a történetről, a Paramount közleményéből azonban kicsit többet is megtudhatunk. A streamingóriás azt írja, hogy az új évadban Schreiber Master Chiefje megpróbálja bebizonyítani, hogy a Covenant (a sorozat és a játékok idegen antagonistái) a Reach – az emberek katonai erődítménye, amely a történet kezdete előtt, az első Halo-játékban elesett – megtámadására készül.

Ezek alapján azok számára, akik játszottak az xboxos videójátékkal, nem lesz túl nagy meglepetés a cselekmény, az új rajongóknak azonban szinte kötelező lesz figyelemmel kísérni a Halo 2. évadát. Az első két epizód 2024. február 8-án érkezik a Paramountra, idehaza a SkyShowtime-ra.

Schreiber mellett a Halo második évadában visszatér Natascha McElhone mint dr. Halsey és Jen Taylor mint Cortana. Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy és Danny Sapani is visszatérnek.