Véget ért a hollywoodi sztrájk, de nem mindenki elégedett

A november 13-án kezdődő és majdnem egy hónapig tartó tárgyalások végére 78 százalékos egyetértés született, ami elég távol áll a szinte egyhangú jóváhagyástól és egyöntetű lelkesedéstől, ami az írócéh tagjait jellemezte a szeptemberi sztrájk alatt.

Mégis megkönnyebbülés az egész iparnak, hogy végre véget ért a sztrájk, és Hollywood visszatérhet a normális kerékvágásba – írja az Apnews.

Duncan Crabtree-Ireland, a SAG-AFTRA ügyvezető igazgatója elmondta, hogy elégedett az eredménnyel, a közel 80 százalékos igen szavazat és a tagok csaknem 40 százalékos részvétele példátlan, főleg, hogy az igenek nem voltak egyhangúak.

A színészek most már visszatérhetnek a munkába, a megállapodás létrejött a Film- és Televíziós Producerek Szövetségével, amely a stúdiókat, streamingszolgáltatásokat és produkciós cégeket képviseli a szakszervezeti tárgyalásokon. A szerződés igazi védelmet jelent az előadók számára.

A mesterséges intelligencia használatának ellenőrzése volt a legkeményebb kérdés a tárgyalások során, és ahogy Fran Drescher, a 160 000 médiaszakembert tömörítő SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) elnöke röviddel a megállapodás megkötése után elmondta az Associated Pressnek, az egyik legfontosabb pont az volt, hogy a színészeket tájékoztatni kell, ha mesterséges intelligencia reprodukálja őket, és ennek felhasználásakor kompenzációt kell kapniuk.

De néhány prominens tag, például Justin Bateman vagy Matthew Modine nemmel szavaztak, mert ahogy Modine mondta, nem lehet támogatni egy olyan szerződést, amely veszélyezteti az előadók függetlenségét és pénzügyi jövőjét.

Szerinte a megállapodás direkt homályos, és megköveteli a szakszervezeti tagoktól, hogy engedjék el autonómiájukat.

A beleegyezés feladás.

A sok neves támogató között szerepelt az Oscar-díjas Jessica Chastain és Colman Doming, aki idén a Rustin című Netflix-filmben alakított óriásit, talán akkorát, hogy Oscart is kap majd.

Valószínűleg a mesterséges intelligencia kérdését kihagyva nagyobb lett volna az egyetértés, mert a fizetésemelésekkel, ezek mértékével nagyjából mindenki egyetértett. Ahogy annak az alapnak a felállításával is, ami a filmek vagy sorozatok vetítéséért fizetett jutalékon felül fizet az előadóknak a streamingvetítések után is.