A Netflix új akciósorozatában mindenkinek elgurult a gyógyszere

A Totál KO, a Netflix november 30-án bemutatott új akciósorozata nem cicózik, amikor arról van szó, hogy mély vízbe ejtsen-e minket. A pilotepizód szó szerint egy vad medencés partival indít, ám a sok bikinis maca és fürdőgatyás kigyúrt fickó között ott rejtőzik egy válogatott ügynökökből álló csapat is, akiknek egy céljuk van: nyakon csípni a rosszfiúkat, akik bombát robbantanának a helyszínül szolgáló forró Las Vegasban. A misszió sikerrel zárul, hőseink jól megveregetik a saját vállukat, majd ténylegesen belevetik magukat az éjszakába, ahol folyik az alkohol, repül a textil, előkerülnek a mindenféle tudatmódosítók, hogy aztán befusson a hívás, miszerint a hatástalanított robbanószer kamu volt, és a fenyegetés nem múlt el.

Mit lehet tenni, a bekokózott szupercsapat tagjai megpróbálják összekapni magukat, hogy imbolyogva, tévképzetektől, hányingertől és némi eufóriától befolyásolva újfent helyükre tegyék a gonoszokat. Baromságnak hangzik? Mert az is, a Totál KO bevallottan a 90-es évek akciósorozataira és erotikával túlságosan felfűtött produkcióira építkezik, a korábban a Cobra Kai-on dolgozó készítők, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg és Josh Heald pedig annyi trash-t öntenek a nyakunkba új szériájukban, hogy szinte belegebedünk.

Ami a megvalósítást és az akciókat illeti, a Totál KO-t nem gondolták túl, a verekedéseket és az időlassítással megspékelt lövöldözéseket is inkább úgy rakták össze, hogy a fejünket fogva röhögjünk rajtuk.

Mindez a karakterekre is igaz, akiket – annak ellenére, hogy a világ legnagyobb kliséiből építettek fel – egészen szórakoztatóak találtunk. A Las Vegas-i akciócsapat vezetője Chad McKnight (Nick Zano), aki a nevéhez méltóan hatalmas „Csanád”, és se veled, se nélküled kapcsolatot ápol a másodtiszttel, a végtelenül vonzó Ava Wintersszel (Shelly Hennig). Rajtuk kívül kapunk egy hekkercsajt, akit csak úgy emlegetnek, hogy Hekkercsaj (Kimi Rutledge), illetve egy kőkemény Mr. T utánzatot Trunk (Terrence Terrell) személyében, aki titokban férfiakkal hál, míg az alakulat ugyancsak queer tagja, az erősen maszkulin Angela (Paola Lázaro) már látványosabban hajtja a saját nemét. Csak a poén kedvéért, mert miért ne, a főszereplőkhöz csapódik egy nagy mellű szőke, Lana (Alyson Gorske) személyében, és egy többnyire öntudatlan öreg bombaszakértő, Haggerty (C. Thomas Howell), hogy tényleg sokszínű legyen a team. A Netflixnél az ilyesmire mindig adnak, ugyebár.

Maga az alapötlet baromi jó, és egy másfél órás pörgős, szexszel és fejlövésekkel teli akciófilmet könnyedén össze lehetett volna belőle rakni – kár, hogy a Totál KO esetében inkább egy 8 részes sorozatra szavaztak az alkotók, ráadásul 60 perchez közelítő felvonásokkal. Ennyi puskapor egyszerűen nincsen az akciószériában, főleg hogy a legelszálltabb jeleneteket rögtön az elején eldurrogtatják, pár későbbi orgiát leszámítva.

Talán ennyiből is egyértelmű, hogy abszolút 18+-os közönségnek szánta a Netflix a Totál KO-t, és legyen bármilyen szexista, hímsoviniszta és elmaradott szemléletű a végeredmény, ha az ember vissza tud menni pár perc erejéig egy 13 éves tinédzser szintjére, akkor még szórakoztatónak is találhatja azt. De tényleg nagyon ki kell kapcsolnunk az agyunkat, hogy a Totál KO ne dobjon ki magából, elvégre a fő ellenség annyira megfoghatatlan és arctalan, mindenféle személyiséget és veszélyességet nélkülöző, hogy egyetlen percig se lehet komolyan venni.

A Totál KO azoknak szól, akik hátra tudnak dőlni, és teljesen lazán, némi popcorn és kóla társaságában hajlandóak azzal elütni az idejüket, hogy a papírmasé szuperügynökök poénkodnak, verekednek és szemérmetlen módon szexelnek egymással, közben meg néha orális szexet imitáló koboldokat képzelnek maguk elé.

Ha trash-ként kezeljük ezt a sorozatot, és érdemes akként kezelni, elfogadható, és hozza azt, amit a 90-es évek sorozatai is leraktak az asztalra

A Totál KO-t látványosan e korszak megidézésének szánták, egy kis robbantgatás és lövöldözés a Szupercsapatból, nagy mellű bikinis lányok a Baywatch-ból, súlytalan főellenségek és egzotikus helyszínválasztás az Acapulco akciócsoport nyomvonalán haladva. Na és persze belenyúltak a Cobra Kai-os fiúk a 2000-es évekbe is, onnan a Másnaposoktól csenték el a még be vagyunk rúgva/lőve, de ettől még akcióra készen állunk alapot.

Azok, akik túl komolyan veszik magukat és a világot, biztosan förtelmesen ki fognak akadni a Totál KO-ban látottakon. Erre jó példa, hogy a külföldi kritikusok pár nap alatt a földbe döngölték, és az év legrosszabb sorozatának tartják a Netflix újdonságát. Ilyesmit a Totál KO-ról kijelenteni egyértelműen túlkapás, inkább van itt szó a férfiközönségnek szánt guilty pleasure-ről, mint vállalhatatlan gagyiságról.

Ha a Gossip Girlnek és a The Buccaneersnek, esetleg a Bridgertonnak helye van a tévés palettán, miért ne lehetne egy ilyen maszkulin lázálomnak is?

A Netflixet azért szeretjük, mert a legnagyobb hülyeségeket, a legszemtelenebb polgárpukkasztásokat is simán bevállalják, büdzsé és hely van az ilyen sorozatoknak is az online videótáron. Az meg úgyis a nézőkön és a nézettségi adatokon múlik, hogy kérnek-e belőle folytatást. Vélhetően ez a széria nem éri majd meg a második évadot, de talán nincs is rá szükség. Nyolc része egy könnyed semmiségnek rendben van így év végére, de többet nem kell belelátni.

6/10

A Totál KO szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.