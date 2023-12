2024. március 3-án érkezik az HBO Maxra a The Regime című sorozat, amelyben Kate Winslet főszereplésével mindenki betekintést nyerhet egy modern, európai autoriter rezsim belső működésébe és az annak egyre csak omladozó falai között zajló eseményeibe. A sorozat természetesen teljesen fiktív, azonban a történelemből ismert korábbi diktatórikus rezsimekre egy-egy jelenetből már az előzetest látva is ráismerhetnek a szemfüles nézők.

Ahogyan azt a történelem során már többször is láthattuk, sőt, van rá a mai napig élő példa is, egy-egy önkényuralmi rendszert, ahol a hatalom valóban egy kézben összpontosul, meglehetősen nehéz lerombolni, annak ellenére is, hogy azok megbuktatására és működési hiányosságaira is már megannyi példát láthattunk.

A most megjelent előzetes alapján pontosan ezt ismerhetjük meg az HBO Maxon március 3-án debütáló The Regime (azaz magyarul: A rezsim) című sorozatból is,

amelyben Kate Winslet egy kitalált európai ország diktátoraként igyekszik egyben tartani uralmát.

Persze ahogyan a Titanic esetében, úgy ezúttal is egy süllyedő hajóval kellene túlélnie a nehézségeket – bár ezúttal nem a jeges víz, hanem a politikai ellenfelei és a nép lehetnek a legfőbb ellenségei.

Hitler, Kim Dzsongil, a Ceausescu-házaspár és Rákosi Mátyás bőrébe bújik

A sorozat írója, Will Tracy elmondása szerint az új sorozat egy év történetét meséli el egy modern európai rezsim palotájának falai között, amint az elkezd gyengülni. A sorozat azonban éppolyan komédiát ígér, mint amekkora politikai drámát – és esetleges tragédiát –, hiszen azt követi nyomon, hogyan választ ki Winslet egy embert maga mellé, hogy elszigetelje magát a kritikától, a trükköktől és végső soron a valóságtól – írja a Hollywood Reporter.

Az előzetes alapján így jó eséllyel a történelem legismertebb diktátorainak vonásait is kiszúrhatjuk az alkotásban, Hitler, Kim Dzsongil, a Ceausescu-házaspár és Rákosi Mátyás is minden bizonnyal sok mindenben magára ismerne, ha megnézhetné a sorozat egy-egy részét.

A hatrészes szériában Winslet mellett feltűnik Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough és Hugh Grant is. Az előzetes alább tekinthető meg.

(Borítókép: Kate Winslet a The Regime című sorozatban. Fotó: Warner Bros. Discovery / HBO)