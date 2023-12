Gary Oldman középszerűnek nevezte alakításait a Harry Potter filmekben

Oldman, akit jelenleg az HBO Maxon láthatunk a Válság című drog-krimi tudósaként Josh Horowitz Happy Sad Confused című podcastjében vallotta be, hogy ma már elégedetlen a varázslótanonc meséjében nyújtott alakításával. A 65 éves Oscar-díjas Oldman úgy gondolja, hogy játéka maximum középszerű volt és máshogy kellett volna megjelenítenie Sirius Blacket – írja a People.

Ahogy Harry Potteres kollégája, a sajnos azóta elhunyt Alan Rickman fogalmazott korábban, Oldman alakítása egész más lehetett volna, ha olvassa J. K. Rowling könyveit, és ezt maga Oldman is beismerte:

Talán, ha úgy olvastam volna a könyveket, mint Alan, ha tudtam volna, mi következik, akkor másképp játszottam volna.

A színész 2004-ben csatlakozott a varázs-franchise-hoz, a Harry Potter és az azkabani fogoly című filmben, de a későbbi Harry Potter és a Főnix Rendjében is felbukkant. A franchise utolsó filmjében, a Harry Potter és a Halál Ereklyéi 2. részében is megcsillant, de a színész egyik teljesítményével sincs megelégedve. Szerinte azonban a megelégedettség nem is jó, ha fejlődni akarunk. És noha a saját teljesítményét élesen kritizálja, azt mégis elmondta, hogy magának a franchise-nak nagyon is hálás, ahogy a Christopher Nolan-féle Batmanért is, mert ezek kisegítették az élete egy szakaszán.

Korábban, Drew Barrymore beszélgetős műsorában vallotta be, hogy a kétezres években több lehetőséget is visszamondott, hogy gyerekivel lehessen. Mikor 2000-ben egyedülálló apaként nehéz helyzetben került, a Harry Potter- és Batman-filmek megmentették, mert sok pénzért kevés munkát kellett végeznie bennük, így több időt tölthetett három fiával.

A 35 éves Alfie, a 26 éves Gulliver Flynn és a 24 éves Charlie John már nem szorulnak rá apjuk gondoskodására, de akkor nagy ajándék lehetett, hogy a színész sokat volt otthon.

42 évesen úgy ébredtem fel, hogy elváltam, és nekem kell gondoskodnom a fiúkról, ez már önmagában is nehéz volt, pláne, hogy akkor történt a váltás a filmiparban, mikor a forgatások nagy részét kihelyezték Európába (Budapestre és Prágába például), vagy Ausztráliába.

Neki csak London és Los Angeles között kellett ingáznia, huszonhétszer tette meg az oda-vissza utat a Sötét lovag trilógia filmjei miatt, csak hogy több időt lehessen a gyerekeivel.