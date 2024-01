Rossz hírt kapott a Disney, csúnya fiaskóval zárult a stúdiónak 2023

A cég kasszasikerei – például a M3GAN című horror, az Oppenheimer életrajzi film vagy a Super Mario Bros.: A film – 4,907 milliárd dollárt gyűjtöttek be világszerte jegyeladásokból.

A Universal győzelme azért is jelentős, mert 2015 óta most először nem a Disney nyerte az éves bevételi listát. A Disney a második helyre csúszott a piaci részesedés tekintetében, hiába is volt A galaxis őrzői 3., új Indiana Jones vagy a Kis hableány, ezek 4,827 milliárd dollárt hoztak világszerte – írja a Variety.

De az is igaz, hogy tavaly a Disney héttel kevesebb filmet adott a világnak, mint a Universal, viszont mégis a Disney adta a legtöbb filmet a top 10-be. De hosszú idő óta most először nem került be Disney-film a három legjobb közé, ott ugyanis a Barbie, az Oppenheimer és a Super Mario Bros.: A film végzett.

2014 óta most először (leszámítva a 2020–2021-es, járványos éveket) egyik Disney-film sem lépte át az 1 milliárd dolláros küszöböt. A Disney 2023-as reménységei elbuktak, például a Hangya és a Darázs: Kvantumánia vagy a Marvelek.

Szintén problémát jelentett, hogy a Disney-filmek rendkívül drágák, 200-250 millió dolláros gyártási költségvetéssel rendelkeznek, ezért nagy az elvárás jövedelmezőség terén. Így bár a Kvantumánia 476 millió dollárral az év 10. legtöbb bevételt hozó filmje volt, összességében mégis veszteséges lett.

Míg a Universal és a Disney szorosan az 1. pozícióért küzdött, a Warner Bros. a harmadik helyen végzett 3,84 milliárd dollárral globálisan. A Sony és a Paramount 2 milliárd dollárt hozott világszerte, így kerültek be az első 5 közé. A Sony sem tétlenkedett tavaly: az új Pókemberrel (Pókember: Irány a pókverzum!) és Ridley Scott Napóleonjával 2,09 milliárd dollárt hozott, a Paramount globálisan 2,03 milliárd dollárral zárta az évet.