Taylor Swift köphet bele a Barbie és az Oppenheimer levesébe

Már csak kettőt kell aludni, január 7-én adják át a tavalyi legjobb alkotásokért és alakításokért járó Golden Globe-díjakat, az átadó előtt pedig ezúttal sem maradhat el az esélylatolgatás. A Barbie és az Oppenheimer a tavalyi év sikereihez mérten több kategóriában is a csúcsra érhet, azonban jó eséllyel Taylor Swiftről sem kerül le a reflektorfény a gálán.

Ahogyan az a tavalyi kasszasikereket látva várható volt, a filmes szakma elismerései közül biztosan jut majd bőven a Barbie és az Oppenheimer című filmeknek, ehhez mérten pedig a január 7-i gála is jó eséllyel erről a két filmről szól majd főként.

Ez már csak a nagy számok törvénye alapján is valószínűsíthető, ugyanis Greta Gerwig Barbie-ja kilenc jelölést kapott. Győzhet a legjobb musical vagy vígjáték kategóriájában, de Margot Robbie és Ryan Gosling alakítását, valamint a film három eredeti dalát is jelölték.

A kasszasiker Barbie nyomában az azonos időben megjelenő Oppenheimer következik, amely nyolc jelölést kapott, köztük a legjobb filmdráma kategóriában. A főszereplő Cillian Murphy, Robert Downey Jr. és Emily Blunt is elhozott egy-egy színészi jelölést.

A két felkapott alkotás így összesen három kategóriában csap össze, hogy egyszer s mindenkorra pontot tehessen a vita végére, hogy melyik a tavalyi év jobbikja.

a Barbie és az Oppenheimer egyaránt jelölve lett a legjobb rendező, a legjobb forgatókönyvíró és a legjobb mellékszereplő kategóriájában is.

Ennek ellenére azonban korántsem biztos, hogy ezek az alkotások fölényesen be is zsebelik az elismerések többségét.

A Variety cikke szerint jócskán beleköphet a Barbenheimer névre keresztelt filmpáros levesébe Martin Scorsese western-krimije, a Megfojtott virágok, vagy éppen a Bradley Cooper főszereplésével készült Maestro is, de Taylor Swift koncertfilmsorozata is trófeát érhet.

Scorsese a legjobb rendezőnek járó gömböt zsebelheti be, ha a szavazók végül elfordulnak a rózsaszín mesevilág és az atombomba világától, míg a legjobb főszereplőnek járó díjra Bradley Cooper és Lily Gladstone csaphat le.

Az elmúlt években hatalmas rajongótábort építő Taylor Swift-koncertfilm, a Taylor Swift: The Eras Tour is tarolhat, amely a mozik kasszáinak felrobbantásáért állhat majd a pódiumra a Cinematic and Box Office Achievement elnevezésű kategóriában.

A gálát az elmúlt évekkel ellentétben a CBS sugározza, mivel egy 2021-es dokumentum szerint a díjakról szavazó szövetségben nincsenek fekete tagok, a sztárok és a stúdiók pedig emiatt bojkottálták a Globe-ot – a korábbi sugárzó, az NBC pedig emiatt nem volt hajlandó 2022-ben leadni a műsort.

