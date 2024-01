Érkezik a folytatás, új Top Gun-filmet készít Tom Cruise

Hiába töltötte be tavaly júliusban a 61-et, továbbra is százszázalékon pörög, és képtelen visszavenni a munkatempójából Tom Cruise, aki annak ellenére, hogy jelenleg két filmet is készít, a Top Gun: Maverick sikerén felbuzdulva a vadászgépes történetszál folytatásán is elkezdett dolgozni.

Ráadásul Tom Cruise a hét elején nem kizárólagos szerződést kötött a Warner Bros. kiadóval, mégis úgy tűnik, hogy egy ideig továbbra is a Paramounttal lesz elfoglalva. A Deadline informáicói szerint ugyanis a leendő film már fejlesztés alatt áll a Paramountnál, Cruise pedig a Top Gun: Maverick társírójával, Ehren Krugerrel éppen egy piszkozat kidolgozásán munkálkodik.

A hírek szerint a Top Gun harmadik felvonásában visszatérne a Maverick két másik szereplője, Miles Teller és Glen Powell is, valamint Jerry Bruckheimer és David Ellison producerek, a rendező pedig Joseph Kosinski lehet.

Cruise jelenleg a Mission: Impossible 8-at forgatja a Paramounttal, emellett pedig a Universal gondozásában készít űrutazásos filmet. Ám ezeket követően jó eséllyel már az új Top Gun forgatásán tűnik fel a háromszoros Golden Globe-díjas színész.

A Top Gun folytatása cseppet sem meglepő, hiszen a Top Gun: Maverick Cruise karrierjének legnagyobb bevételt hozó filmje lett, 1,49 milliárd dollárral. Az alkotás ráadásul tavaly egy Oscar-díjat nyert a legjobb hang kategóriában, valamint hat Oscar-jelölést zsebelt be, köztük a legjobb film kategóriában is.

(Borítókép: Top Gun: Maverick Royal Film Performance Londonban, 2022. 05. 19-én. Fotó: Dave Benett / WireImage / Getty Images)