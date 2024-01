December végén debütált a mozikban az Ennél csak jobb jöhet című francia vígjáték. Érdekes mód annyira a radar alatt volt, hogy mi is majdnem elsiklottunk felette, de szerencsére még épp elcsíptük a mozivásznon, és lám, nem hiába.

Erős túlzás lenne azt állítani, hogy életünk filmje volt, de nem bántuk meg, hogy jegyet váltottunk rá.

Kicsit fanyar, kicsit francia, néha nagyon bagatell, másszor túl komoly. Furcsa amplitúdók keveréke a film, amely végeredményben nem akar többet, mint egy egyszerű vígjáték lenni, és ez épp elég is. Hogy kinek érdemes jegyet váltani rá? Azonnal mondjuk.

Szokatlan, amikor halálosan komoly témák jelennek meg a mozivásznon – szinte már ömlesztve –, adott film mégsem kezd vele semmit. Az Ennél csak jobb jöhet is kicsit ilyen. Ritka, hogy egy vígjáték végigmasírozzon az öngyilkosság, az adósságcsapda, a csalás, a képmutatás, a klímakatasztrófa és a mocskos pénzügyi szektor témakörein, de végeredményben semmit se kezdjen velük. Ez érezhetően nem is volt célja a filmnek, pusztán egyszerű, merőben hétköznapi emberek nyomorából fakadó problémákat veszi elő.

Marad az egyszerű, abból baj nem lehet

Nincsenek túlgondolt karakterek, ami egyszerre jó és rossz is. A komplex szereplőknél az ember elvárja, hogy történjen izgalmas jellemfejlődés, vagy legyenek komoly döntési helyzetek. Épp ezért a film próbálta egyszerűnek megtartani karaktereit, hogy semmi másra ne kelljen koncentrálni, mint a nevettetésre.

Találkoztunk már erősebb komédiával is, ahol könnyesre röhögtük magunkat, de az Ennél csak jobb jöhet sztorijában is vannak megmosolyogtató pillanatok – még ha nem is fulladunk bele a kacagásba. Minden komoly szituációt hamar lefojtanak egy-egy gyengéd poénnal, mielőtt túl sokat töprengne rajta az ember.

Hogy ez jó-e, vagy rossz, azt mindenki saját ízlése szerint ítélje meg.

Filmtechnikai szempontból semmi kirívó nincs ebben francia alkotásban – legyen szó rendezői vagy operatőri munkáról. Ettől függetlenül a megvalósítás igényes. Ahogy a sztori, ez sem tolja túl a dolgokat.

A színészeket annyiban érdemes kiemelni, hogy – noha kevés lehetőséget kapnak a bizonyításra – a feladatukat szépen elvégzik. Játékuk jól igazodik adott pillanathoz, nem esnek át a ló túloldalára, de a helyzetek zömében képesek egy-egy mélyebb pillanatot is megmutatni – amennyiben a sztori nem csapja le azt egy viccel.

Fotó: mozinet Részlet az Ennél csak jobb jöhet című filmből

A világmegváltás elmarad

Talán nem spoilerezünk vele – hiszen az előzetesben is látható –, hogy egyszerre szól a film szerelemről, klímaaktivistákról és az adós ember meneküléséről az őt kiszipolyozó pénzügyi spirálból. Mielőtt bárki csalódna, annyit érdemes leírni, a film ezekben a témákban sem veszi túl komolyan magát.

Noha az aktivista lét köré épül sok cselekmény, ahogy ezeket véghez viszi a csapat, több helyen inkább szatirikus, mintsem valós aktivista tevékenységet idéznek a jelenetsorok. Ezzel szemben az adósságból való menekülést már jóval inkább kibontják az alkotók, kissé eltúlozva, hogy milyen az, amikor az ember próbál mindent megoldani okosba′.

A film könnyedsége miatt elengedtük, hogy egyik szálat sem bontják ki túlzottan. Azért okozhat mégis némi hiányérzetet, mert ennek ellenére akadnak jelenetek, amik majdhogynem leesnek a film egészét tekintve, és egy-egy „üzenet”, vagy poén kedvéért jobbára csupán nyújtják a sztorit.

De igazán csak egyetlen rész zavaró, amely értetlenséget hagy a nézőben, ez pedig a film legvége.

A karakterek több olyan dolgot is tesznek, amely abszolút szembemegy korábbi viselkedésükkel, ráadásul minden megoldódik a happy end égisze alatt, még akkor is, ha öt perccel korábban azt hittük, erre nincs is esély. Nem állítjuk, hogy ez a teljes filmélményt megmérgezi, de azért valamivel csökkenti az addig felépített hatást.

Összegezve az Ennél csak jobb jöhet épp annyi, amit állít magáról. Egy kedves, könnyed, francia vígjáték, amely sem az adós ember baját, sem a klímakatasztrófát nem akarja megoldani, pusztán egyszerű karakterei életének egyszerű bajait mutatja be, majd farag belőlük viccet. Egy túlzsúfolt nap után esti programnak tökéletes, amennyiben a néző nem világmegváltó filmes alkotásra, hanem csak valami könnyedre vágyik.

6,6/10