Arcon csap a nyers magyar valóság, és a megoldást sem látjuk

Boross Martinnak a Nyersanyag az első játékfilmje, ennek ellenére olyan jól sikerült megfognia a magyar valóságot, hogy talán még Reisz Gábor Magyarázat mindenre című alkotását is felülmúlta. Mert az állami támogatás nélkül készült új magyar film valóban nyers anyag lett, és megmutatta a nézőnek a kendőzetlen valóságot, de olyan hidegkirázósan.

A Stereo Akt színházi társulat vezetője, Boross Martin neve ismerős lehet azok számára, akik látták az elmúlt években készült Remake_Bodony című dokumentumfilmet, vagy a Kelet-európai randevú és a Promenád című rövidfilmeket. A Junior Prima-díjas dramaturg, rendező ezúttal játékfilmmel jelentkezett, ami után a néző csak ül megdöbbenve a moziszékében, és azon gondolkodik, hogyan történhetett meg mindez, és tényleg ennyire el vagyunk-e veszve. Erősen rendszer- és társadalomkritikus alkotás született. A forgalmazó Vertigo Média is azt írta korábban, hogy

a film a mai magyar társadalmi viszonyokat tükrözi vissza, és éles vitákat kiváltó témákat feszeget.

Ennek ellenére a filmről először olvasva akarva akaratlanul is a Mi kis falunk Karcsi bácsija (avagy Füleki Károly) jutott az ember eszébe, a Nyersanyag egyik főszereplője ugyanis egy vidéki polgármester, aki visszaél a hatalmával. Hamar világossá vált azonban, hogy a két ember össze sem hasonlítható, a két alkotás hangvétele és műfaja pedig végképp nem.

Látszólag minden rendben van

A történet úgy kezdődik, hogy filmes csapat érkezik a fiktív magyar faluba, Pusztatomajra, hogy az ott élő – roma és nem roma – gyerekeknek közösségépítő, művészeti szakkört tartsanak, bevonva őket egy forgatás folyamatába. Hanna (Mészáros Blanka), Tamás (Dér Zsolt) és Krisztián (Baki Dániel) nagyon lelkes, a falu lakói pedig mind odáig vannak, hogy menő pestiek érkeztek az apró, egy főutcás településre. Kádár-kockák, út szélén bóklászó tyúkok és elhanyagolt terek festik alá a jeleneteket. A valóság már a film elején arcon csap: a fiatalok a havonta csupán egyszer megjelenő orvos rendelőjében kapnak szállást.

Bár látszólag minden rendben van, a néző is hamar érezheti, hogy valami nem stimmel. Érsek Gáspár polgármester szimpatikus úriember benyomását kelti, de látszik, hogy a mosolya nem őszinte. A mozdulatai, egy-egy pillantása is arra enged következtetni – ami Pál András zseniális alakításának is köszönhető –, hogy van itt valami, amiről mi még nem tudunk. Valami titok.

A pesti fiatalok aztán gyanús történések tanúi lesznek, és a néző velük együtt, fokozatosan döbben rá arra, hogy polgármester és az eleinte kedvesnek tűnő, majd hisztérikussá váló felesége rejteget valamit.

Uborkabirodalom

Minden tipikus karakter megelevenedik előttünk. Az iskolai jelenetek szinte dokumentumfilmszerűen mutatják meg, milyen az élet egy vidéki intézményben, hogyan beszélnek egymással a tanulók, egy-két gyerek szövege őszinte mosolyt csal a néző arcára, és az a benyomásunk, hogy ezeket a beszólásokat már biztos, hogy hallottuk valahol.

Aztán ott van a roma származású, beteg édesanya, akinek a férje ráadásul börtönben ül. Nélkülöznek, nincs pénzük, Irénnek az iskolás fia, Pali segít a munkában. A gyanús jelek, az érdekes szálak ide köthetők, ugyanis

a film középpontjában a híres-neves uborkabiznisz áll.

Minden lakó az uborkafarmon dolgozik, akinek pénzre van szüksége, beleértve Irénéket is: tulajdonképpen ez biztosítja a helyiek megélhetését. És ki más igazgatná azt, mint a polgármester, aki, mint kiderül, akkora „uborkabirodalmat” épített, amiből bőven telik luxusautókra is – a helyiek pedig örüljenek, hogy van hol lakniuk.

Egy kis nyomozás után a fiatalok ezen a bizniszen keresztül döbbennek rá arra, hogy tulajdonképpen adósrabszolgaság és a szegény emberek kizsákmányolása zajlik a háttérben. Arról nem is beszélve, hogy a helyi boltban még a termékek sincsenek beárazva, de miért is lennének, ha azokat úgysem veszi meg senki. És akkor kezdetét veszi az igazi tényfeltárás, a pesti fiatalok közül Tamás az, aki elég bátor ahhoz, hogy akár még a polgármester irodájába is besurranjon a cél érdekében.

Mert amúgy mindenki más fél, és a félelem nagy úr.

A polgármester nevelt lányán, Zsanin (Szabó Stefi) keresztül beleláthatunk abba is, hogy nemcsak a faluban élők laknak rettegésben, de a szűkebb családi körben is gondok vannak. Pszichológiai esettanulmányt lehetne írni a történet egyes szereplőiről, főleg a kizsákmányoló polgármester családjáról: sejthető a fizikai és érzelmi bántalmazás. A helyiek pedig egyre inkább megnyílnak, és felszínre kerül, mekkora méretet öltött a faluban a korrupció, az elnyomás és a hatalommal való visszaélés.

Van-e megoldás?

Egy másik szál is kirajzolódik a történetben. A főszereplő Tamás ugyanis időutazós filmet szeretne forgatni, ám a támogatást nem sikerül elnyernie a stábnak. Persze amikor a helyiek meghallják, hogy több száz millió forint volt a tét, teljesen elképednek, a vidék és a főváros közti különbségek ennél a jelenetnél is megmutatkoznak. Az oknyomozás Tamásnak egyfajta kárpótlás a kudarcért, onnantól kezdve minden erejével a polgármester lebuktatására fókuszál,

AKÁR MÁSOKON ÁTGÁZOLVA.

Ekkor válik világossá: a vidéki polgármester és a pesti filmes is a saját valóságában él, de – állítólag – mindketten csak a falu lakóin akarnak segíteni. Hogy létezik-e jó megoldás, és melyikük módszere a jobb? Hogy a bántalmazó-korrupt-elnyomó polgármesternek van-e igaza, aki kizsigerel másokat, de „cserébe” megélhetést ad? Tamás időközben elkészülő, a polgármester mutyijait lebuktató dokumentumfilmje azonban olyan hatást ér el, ami még szívbemarkolóbban ábrázolja azt a tehetetlenséget, ami körülvesz minket, és rámutat arra, hogy valójában nincs is megoldás – vagy teljesen máshol kell keresni.

A Nyersanyag című film készítői kézi kamerát használtak (ez némelyeknek zavaró lehet), és a profi színészek mellett amatőrök is feltűntek – ami miatt néha nagyon kell figyelni a szövegre az artikuláció hiánya miatt –, de a film hatása mindenért kárpótol. Nem véletlen, hogy az alkotás a nemzetközi Tallinn Black Nights Filmfesztiválon a work-in-progress kategóriában a legjobb film díját is elnyerte.

A forgatókönyvet Boross Martin közösen írta a Külön falkát is jegyző Szántó Fannival. A film képi világát Bálint Dániel és Becsey Kristóf operatőrök alkották meg, a látványtervező Fekete Anna, a jelmeztervező Mák Petra, a zeneszerző Bartha Márk. Az alkotás a Filmfabriq és a Stereo Akt gyártásában valósulhatott meg, producerei Osváth Gábor és Mayer Dániel. A Nyersanyag 2024. február 15-én debütál a mozikban.

9/10