Emberi életeket áldoznak fel az aranyért és az uránért

Elkezdődött a tizedik Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF). Ahogy tavaly, úgy idén is beszámolunk több filmről is az esemény kínálatából, amelyeket a következő pár napban országszerte megtekinthetnek az érdeklődők. A fesztivál keretében nyílt lehetőségünk megnézni az Ellopott országom című alkotást is.

A film megmutatja, hogy sokak szemében az élet feláldozható. Mindig lesz ok és indok, amiért ezt elhiszik és vallják egyesek. Ecuadort eluralta a korrupció és a belső viszály, napról napra vált egyre inkább Kína gyarmatává a 2010-es években, akik pedig ezt meg akarták mutatni az embereknek, közellenséggé váltak.

Az Ellopott országom című film beleássa magát a közember harcába a túlélésért.

Lehet ez a személy egyszerű vidéki lakos, akinek az erőszakos bányászati kitermelés tönkreteszi az otthonát, megmérgezi az ivóvizét, de egy újságíró is, akinek olyan információk kerülnek a birtokába, amiért csönddel, síri csönddel kell fizetnie.

A mű dokumentumfilm, de nem úgy, ahogy azt az ember megszokta. Voltaképp négy stílus keveredik benne. Egyszerre

akciófilm,

dráma,

természetfilm

és dokumentarista alkotás.

Ezeket is jó arányérzékkel, minőségi tálalással vegyítik. Látjuk a valóságot, de az egész kicsit álomszerű. Látjuk a halált, a szenvedést, de mégsem nyomják az arcunkba. A képek gyönyörűek, akár egy vadrezervátumban készült felvételsor, de nem telítenek el szimplán esztétikus látvánnyal. Megértjük, átéljük, érezzük a történésekhátterét, de úgy, ahogy ezt egy európai ember tenné: távolságtartással.

Az élet értéke

Nem von be erőszakosan a film, inkább csak megmutatja, hogy a világnak van egy része, ahol még mindig létezik gyarmatosítás. Ahol egy nép élete alsóbbrendű egy világrendszer nyomása miatt. A közember azonban nem mindig csöndes fajta. Amikor saját nyaka kerül a tilóba, szerszám helyett puskát ragad, hogy megvédje azt, amiről úgy véli, természetes joga van hozzá. Ebben az esetben három dologról beszélünk: ivóvíz, szabadság, otthon.

Az Ellopott országom két szálon halad, amelyek egy eseményből fakadnak. Amikor Ecuador gazdaságilag megszorult, Kína segítségére támaszkodott, de a végeredmény sokakban félelemet és dühöt szült.

Az emberek zöme úgy érezte, kínai gyarmattá lettek.

Az események egyik folyama az információs háború, ahol egy újságíró történetét követhetjük, aki szenzitív iratok birtokába jutott, ezért az élete pokollá vált. A másik szálon egy falu küzdelmét láthatjuk, ahol az erőszakos bányászat tönkreteszi az ivóvizet, és az olaj-, arany- és uránkitermelés miatt az emberek élete kerül veszélybe.

Látjuk, ahogy a békés tüntetés fegyveres konfliktussá, a konfliktuskerülés bujdosássá, majd gyilkolássá fajul. Egy forrongó katlanból kapunk életképeket, ahol még a filmes stáb sincs biztonságban. Noha a film szolgál némi feloldással, ad morális elégedettséget, azt is remekül szemlélteti, hogy vannak hibák, amelyeket még emberéletek árán is csak hosszú folyamatok révén oldhat meg egy nemzet.

A gyönyörű vizuális élmény és a folyamatos érzelmi hullámzás aktívan fenntartja a figyelmet,

amelyet a cselekménnyel teli történet tesz igazán tartalmassá. Noha csak másfél óra a játékidő, az Ellopott országom maradéktalanul kitölti ezt. A nézőnek nincs ideje unatkozni vagy lamentálni. Azoknál a pontoknál, ahol picit szellősebbé válik a film, ott is inkább csak felenged két súlyos pillanat között.

Az első és utolsó jelenetsor tökéletesen keretbe foglalja a történetet. Dokumentumfilm-jellegének maradéktalanul eleget tesz. Informál, feltérképez, egyszerre magánemberi és közéleti szálon is megmutatja, mik a következményei annak, ha valaki eléri azt a pontot, ahol döntenie kell, hogy menekül vagy harcol. Az Ellopott országom című film igazán különleges, látványos és erőteljes alkotás az idei BIDF kínálatában, amelyet az érdeklődők még a következő napokban is megtekinthetnek.