Az Oscar-esélyes Jórgosz Lánthimosz Emma Stone-t is agyondicsérte

Jórgosz Lánthimosz, A kedvenc, A homár és az Egy szent szarvas meggyilkolása rendezője most már Oscar-esélyes többek között a legjobb film kategóriában a Szegény párákkal.

Nemrég a British Film Institute-nak adott interjút, amelyben következő filmjéről, az Emma Stone-hoz fűződő barátságáról és Mark Ruffalo vagy Colin Farrell színészi játékáról is beszélt.

Fotó: Port.hu

Jövőbeli terveiről azt mondta, nem is a témák érdeklik, hanem a filmek története és struktúrája, továbbá főleg az emberek, a társadalmi rétegek, a viselkedések és a kapcsolatok. Majd megemlítette legújabb projektjét, ami a Kinds of Kindness címet viseli, és többek között Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley és Willem Dafoe szerepel majd benne. Ez három különböző történet, most fejezik be a szerkesztését, de a rendező azt mondta, még mindig nem tudja megmondani, hogy pontosan miről is szól.

Jórgosz Lánthimosz Emma Stone-ról azt mondta: már A homár forgatásánál is gondolt rá, imádja a színésznő beszédhibáját, de igazán A kedvenc forgatása előtt barátkoztak össze, és nagyon szeretnek együtt dolgozni. Amikor megemlítette neki a Szegény párák forgatókönyvét, Emma Stone majdnem kiugrott a bőréből.

Ezután Mark Ruffalót kellett meggyőzni, aki szkeptikus volt saját sármőri szerepét illetően, de Lánthimosz tudta, hogy Ruffalo kreativitása utat tör, és zseniálisnak nevezte a színészt, bár kishitűnek is saját magával kapcsolatban.

A filmrendező Colin Farrellt és korábbi közös munkájukat is méltatta, és azt mondta: az Oscar-díjra jelölt ír színész nagyon szuggesztív, és erős a komikus oldala.

Saját színészválasztásáról úgy nyilatkozott, hogy főleg azt nézi, kikkel akar együtt dolgozni, függetlenül attól, hogy pontosan illeszkednek-e a karakterhez. Jórgosz Lánthimosz színészvezetésére jellemző, hogy teret ad nekik, kipróbálhassanak dolgokat, és biztonságban érezzék magukat.

A görög rendező híres arról, hogy játékokat talál ki a forgatás előtt, amikben a test nagy szerepet kap, például tánc, séta vagy értelmetlen szavak hangos kiabálása azért, hogy a színészek megismerjék egymást, és jól érezzék magukat,

hogy hülyét csináljanak magukból, és a forgatást könnyűvé és szórakoztatóvá tegyék... Nem szabad túl komolyan vennünk a dolgokat, filmeket készítünk

– fogalmazott Jórgosz Lánthimosz.

Az alkotásairól azt mondta, igazuk van azoknak, akik abszurdnak titulálják őket, de nem jó beskatulyázva lenni, van bennük abszurditás, de reméli, hogy ennél összetettebbek.