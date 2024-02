Bár a Lost óta megfogyatkozott a számuk, napjainkban is fel-felbukkannak erősebb próbálkozások a rejtélyes sci-fi sorozatok palettáján. Most az Apple TV+-ra futott be a Constellation című űrhajós thriller az első három epizódjával, amelyben Noomi Rapace alakít egy olyan asztronautát, aki a Nemzetközi Űrállomáson való félresikerült misszióját épp, hogy megússza. Aztán, amikor visszatér a Földre, apránként kezdi el észrevenni, hogy valami nem stimmel a körülötte lévőkkel. Vagy inkább ővele? Ez itt a nagy kérdés, amit a Constellation egészen élményszámba menő módon kezd el fejtegetni, és annak ellenére, hogy nagyrészt fogalmunk sincs, mi történik, a végeredmény piszkosul élvezetes.

Noomi Rapace-nak A tetovált lány eljátszása óta volt néhány mellényúlása, mióta beszippantotta őt a mainstream szórakoztatóipar, az Alien: Covenant se volt egy acélos film, a netflixes Brightról vagy a Black Crab című akciófilmekről nem is beszélve. Ennek ellenére a 44 éves svéd színésznőnek még nem sikerült teljesen lerontania így se a renoméját, amikor meglátjuk a nevét egy poszteren vagy traileren, kicsit lelkesebbek leszünk. Főleg, hogy a Constellationt az az Apple TV+ adta ki a kezei közül, ahol a science fiction egyszerűen virágzik: mind a Siló, a See, a For All Mankind, a Különválás és valamilyen szinten még az Alapítvány is emlékezetes és minőségi néznivalók.

A Constellation évadkezdő részeiről üvölt, hogy talicskával öntötték beléjük a pénzt, a látvány mozifilmes, az elején látható űrállomásos katasztrófa már-már a Gravitációt idézi. Nemcsak a megvalósításában, hanem izgalmában is. Az mondjuk meglepő, hogy épp ezt a kezdő konfliktust nyújtják el 120 percre adagolva, de legalább Jo Ericsson (Noomi Rapace) nagy visszatérése pont emiatt üt nagyobbat, mint illene neki. Főleg, hogy rögtön a nyitójelenet is lelövi, hogy a nő sikerrel visszatért a bolygóra...

A Doctor Who írója, Peter Harness új szériája innen nagyon sokfelé elmehetne. Például a családi drámázás irányába, de szerencsére annak ellenére, hogy a Constellation jó sok időt áldoz a főhősnő lányára, Alice-re (Davine Coleman és Rosie Coleman alakításában), egy pillanatra sem válik sci-fi Barátok köztté. Helyette a tudományos fantasztikum elkezd teret engedni a thrilleres, sőt inkább horroros megoldásoknak, ahogy Jo egy sötét erdőben menekülve egyre paranoidabb módon latolgatja, vajon hova került.

Ennek a sorozatnak a szépsége éppen az, hogy nem derül ki. Lehet, hogy valami multiverzumos móka van itt a háttérben, egy alternatív Földre érkezett vissza Rapace egyre megviseltebb űrhajósnője. Az is lehet, hogy ő hallucinál, kezd megőrülni és sanyargatják képzelgések. A sorozat szempontjából ez egyelőre mindegy, mert a szálak kibontása még csak az elején tart, és az eddig látottak alapján jó kis gombolyagot kell szétszednünk még. Adjuk hozzá az idősíkokkal való folyamatos játékot, és a Constellation tényleg valami olyan mixet dob ki, ami

még az ínyenc sci-fi rajongókat is meglepheti. Lassan hömpölyög a sztori, az igaz, de egészen mélyre ás.

Nem lenne badarság azt állítani, hogy olyan, mintha az Apple TV+ megpróbálta volna adaptálni a Returnal című végtelenül depresszív videójátékot, és bár laza feldolgozás lett belőle, de sikerrel jártak. Megfogták azt a kétségbeesést, amit az ottani főszereplő az idegen bolygón érzett. Ugyanez kínozza Jót, csak a Földön.

A látvány csillagos ötös, emellé a feszült hangulatot felkorbácsoló zenék párosulnak, és Noomi Rapace kellően erős középpontja ennek a drámának. Persze a Constellationnek így is megvannak a maga gyengeségei. Az anya-lánya kapcsolat és dinamika izgalmas és érdekes, ugyanakkor a többi mellékszereplő már nem annyira. Döbbenetesen érdektelen, amit a Better Call Saulban és a Breaking Badben is látott Jonathan Banks produkál, és a Jo férjét alakító James D'Arcy szála ugyancsak elég gyenge. Itt-ott a sztorit a kidolgozatlansággal meg lehet vádolni, hiába brutálisan erős a központi misztikum, és hajtja a nézőt, hogy kiderítsük, mi állhat a háttérben, mi okozhatja az asztronautanő által érzékelt anomáliákat.

A Constellationt elnézve könnyen elfogja az embert az az érzés, vagy inkább kérdés, hogy vajon miképp húzzák el a drámát 8 részre? Igen, műfaji kavalkád a sorozat, vannak benne hatásos jumpscare-jelenetek, mágikus realizmus, thriller, egy nagyon pici családi szenvedés és sírás-rívás, tudományos fejtegetések, mégis lehet, hogy ennek a produkciónak jobban állt volna egy egész estés formátum.

A folytatásra mindenképp maradni fogunk, mert a pilot és a következő két rész minimum remeknek hívható szórakozás. Afféle agyas blockbuster, csak épp a tévében. Ilyenből sincs mostanában túl sok, be kell valljuk.

8/10

A Constellation első három része magyar felirattal nézhető meg az Apple TV+-on.