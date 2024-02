Renée Zellweger visszatér a negyedik Bridget Jones-filmben

Majdnem tíz év szünet után Renée Zellweger visszatér, hogy az ötvenes éveiben járó Jonest is megelevenítse filmvásznon a negyedik Bridget Jones-filmben. A hírek szerint Hugh Grant és Colin Firth is visszatérnek, a forgatás májusban kezdődik Londonban.

Bridget Jones visszatér a mozivászonra. A negyedik rész forgatása májusban kezdődik, 23 évvel a romantikus komédiasorozat első filmjének megjelenése után – írta meg az Independent. A Helen Fielding bestseller-könyvsorozata alapján készült filmek címszerepében a kétszeres Oscar-díjas Renee Zellweger tér vissza. Colin Firth és Hugh Grant, akik az előző filmekben Mark Darcyt és Daniel Cleavert alakították – akik között Jones őrlődik –, szintén visszatérnek.

A film a hírek szerint Fielding 2013-as Mad About the Boy című regénye alapján készül, amelyben Jones 51 éves, kétgyermekes, egyedülálló anyaként a közösségi médiában és a társkereső alkalmazásokban való „szerencsétlenkedését” mutatja be. Ez a könyvsorozat harmadik kötete.

Egy filmes forrás a Mail On Sunday-nek azt nyilatkozta, hogy „Bridget visszatért, és hamarosan elfoglalja Londont. A forgatásokat már tervezik, és az összes előkészületi munkálat megtörtént”.

Zellweger állítólag „izgatottan várja, hogy újra eljátssza a szerepét, mivel annyira imádja a karaktert”.

A Bridget Jones-láz várhatóan tavasszal végigsöpör Londonon

– tette hozzá a forrás.

Az új film nyolc évvel a Bridget Jones’s Baby (Bridget Jones babát vár)mozikba kerülése után készül, amely azzal végződött, hogy Zellweger karaktere hozzáment Mark Darcyhoz (Firth), és megtudta, hogy ő a gyermeke apja. Grant nem szerepelt a harmadik filmben, mivel a történet szerint feltételezhetően meghalt a karaktere. A film végén azonban kiderült, hogy életben találták, miután túlélt egy repülőgép-szerencsétlenséget.

Nem tudni, hogy a negyedik film hű marad-e a regényhez, mivel a könyv közepén kiderül, hogy Bridget özvegy, Mark pedig valójában halott. Az alkotó Fielding korábban a Radio Timesnak adott interjújában már ízelítőt adott a negyedik filmből, és így nyilatkozott:

Minden film, ami elkészül, egy csoda. Szerintem nagyon nehéz filmet készíteni úgy, hogy az jó is legyen, és mi azt akarjuk, hogy ez tényleg jó legyen. Nagyon reménykedem, nagyon szeretném a vásznon látni.

A 2001-ben bemutatott első film kasszasiker volt, és 334 millió dollárt kaszált, a második epizód 265, míg az utolsó rész 211 millió dollárt hozott világszinten.