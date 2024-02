Meghalt Richard Lewis, a Félig üres című sorozat sztárja

76 éves korában, szívroham következtében meghalt Richard Lewis humorista, aki Larry David mellett játszott a Félig üres című televíziós sorozatban – írja a Variety.

Richard Lewist tavaly áprilisban diagnosztizálták Parkinson-kórral, és visszavonult a stand-up-comedytől. Legutóbb a Félig üres 12. évadában szerepelt.

2021-ben bejelentette, hogy nem fog szerepelni a sorozat 11. évadában, hogy felépüljön három műtétje után. Azonban alaposan meglepte a nézőket azzal, hogy visszatért a forgatásra a 11. évad egyik epizódjára, és akkor a következőket mondta a Varietynek: „Amikor beléptem és megtapsoltak, úgy éreztem magam, mint egymillió dollár. Larry nem szeret ölelkezni, de miután leforgattuk a jelenetünket, megölelt és elmondta, mennyire boldog.”

Richard Lewis, aki a sorozat 24 éve alatt önmagának félig kitalált változatát játszotta, neurotikus, önironikus komédiastílusáról volt ismert. Miután az 1979-es Egy fiatal komikus naplója című filmben debütált a képernyőn, Lewis az 1980-as és az 1990-es években a The Tonight Show-ban és a Late Show With David Letterman-ben való szereplésével vált ismertté.

Sötét, mégis élénk humorú személyiségét az 1985-ös I'm in Pain című Showtime-vígjátékban mutatta be, majd ezt követte az HBO I'm Exhausted (1988), I'm Doomed (1990) és a Richard Lewis: The Magical Misery Tour (1997).

1989-ben Lewis főszerepet kapott az ABC Anything but Love című sitcomjában, amelyben Jamie Lee Curtisszel egy chicagói magazin munkatársait alakították, akik egymásba szeretnek. A sorozat négy évadon át, 56 epizódon keresztül futott, mielőtt 1992-ben véget ért. Lewis további 90-es évekbeli sitcomszerepeket kapott a Don Rickles főszereplésével készült, rövid életű Daddy Dearest-ben és a Kevin Nealon főszereplésével játszott Hiller and Diller-ben.