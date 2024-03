Jön a Joker 2, de van egy rossz hírünk azoknak, akik irtóznak a musicalektől

Régóta terjed már a témával foglalkozó fórumokon, hogy a Joaquin Phoenix és Lady Gaga nevével fémjelzett második Joker-film, a Joker: Folie à deux musical lesz. Ehhez most megerősítés érkezett a készítőktől arra vonatkozólag, hogy minimum 15 ismert dal átdolgozása lesz hallható a filmben. Eredeti dalokról is suttognak, de hogy mennyi és ki által jegyzett nóták lennének, arról nem szól a fáma.

Fotó: IMDb Részlet a Joker 2 című filmből

A Todd Phillips várva várt Joker-folytatásának forgatásába és korai változataiba beavatott bennfentesek a Varietynek elmondták, hogy a film erősen halad afelé, hogy „egy zenegép-musical” legyen, mivel legalább 15 „nagyon ismert” dal újraértelmezését integrálja majd a történetbe. Az egyik állítólag a That’s Entertainment lesz az 1953-as The Band Wagon című musicalből, amely Judy Garlandhoz kötődik. Ugyanakkor nem vetették el azt sem, hogy egy-két eredeti dal is bekerüljön a végleges változatba. Arról, hogy ki írná az eredeti dalokat, illetve ki énekelné őket, egyelőre nem tudni részleteket. Azt tudjuk, hogy a források szerint

Hildur Gudnadottir, az első Joker-film Oscar-díjas zeneszerzője állítólag »jellegzetes, kísérteties zenei jegyeit« fogja belevinni az egyes dalokba.

A Warner Bros. egyelőre nem kívánt nyilatkozni, de a népszerű dalokat tartalmazó „zenegép-musicalek” gyakran aratnak kasszasikert, ilyen például a Mamma Mia! és a Moulin Rouge (utóbbi nyolc Oscar-jelölést kapott), úgyhogy valószínűleg a Warner sem ellenkezik annyira.

A Folie à Deux alcímre keresztelt film (Páros őrület nyersfordításban – a szerk.) cselekményének konkrét részleteit hivatalosan még nem erősítették meg, de

a filmet drámaként írják le, amelynek elemei az Arkham Asylumban és környékén játszódnak.

Phoenix és Gaga mellett az Emmy-jelölt Zazie Beetz (Atlanta), valamint az Oscar-jelölt Catherine Keener (Being John Malkovich) és Brendan Gleeson (A sziget szellemei) is szerepel majd a produkcióban. Phillips a forgatókönyvön Scott Silverrel dolgozott együtt.

A Variety értesülései szerint a folytatás költségvetése megközelítette a 200 millió dollárt, ami jelentős ugrás az eredeti film 60 millió dollárjához képest. A folytatás a Warner Bros. egyik legjobban várt filmje idén, a Dűne második részének sikere után, amelyet Denis Villenueve rendező készített. A stúdió kínálatában szerepel még George Miller Furiosa: Történet a Mad Maxből című posztapokaliptikus ámokfutása (amelynek premierje a cannes-i filmfesztiválon lesz), Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice című horror-vígjátéka és a Gyűrűk Ura című animációs filmje, a The War of the Rohirrim.

Az első Joker-film, amely a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon

Arany Oroszlán díjat nyert, világszerte több mint 1 milliárd dolláros bevételt hozott, és 11 jelöléssel vezette az Oscar-versenyt.

A források szerint már folynak a korai tárgyalások egy esetleges premierről az idei velencei filmfesztiválon.

Phoenix a legjobb színész díját szerezte meg Arthur Fleck alakításáért, aki egy elmebeteg bulibohóc, aki a DC híres gonosztevőjévé változik. A tizenháromszoros Grammy-győztes Gaga sikeresen váltott Hollywoodba, amit jól mutat, hogy 2018-ban Oscar-díjat nyert a Shallow című eredeti dal társszerzőjeként (Mark Ronson, Andrew Wyatt és Anthony Rossomando mellett) Bradley Cooper Csillag születik című, kritikusok által is elismert remake-jéhez. Gagát abban az évben a legjobb színésznőnek is jelölték, ezzel egyike lett annak a mindössze négy személynek a történelemben, aki egyszerre kapott színészi és dalszerzői jelölést.

A Joker második része október 4-én kerül a mozikba, az előzetest pedig alább lehet megtekinteni.