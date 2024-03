Nemsokára az itthoni mozik is bemutatják Emily Blunt és Ryan Gosling közös viccelődését, A kaszkadőrt. A női főszereplő most arról nyilatkozott, a szerep megformálásában a zseniális Barbie-rendezőnő, Greta Gerwig segítette.

Májusban már mi is megnézhetjük A kaszkadőrt, az akcióvígjátékot, amiben Ryan Gosling és Emily Blunt remekel. Most Blunt nyilatkozott arról, hogy Greta Gerwig inspirálta a filmben játszott rendezőnő karakterének megformálásában – olvasható a The Hollywood Reporterben.

Jody Moreno rendezőnő hihetetlen kihívással szembesül hirtelen, mikor főszereplője eltűnik. A bajból a kaszkadőrnek kell kihúznia, vagyis Goslingnak. Az egyszerre vicces és izgalmas események láncolata beindul, és ember legyen a talpán, aki kitalálja a megoldást.

Emily Blunt elárulta, hogy szerepéhez a Barbie rekordot döntő rendezőjéből, Greta Gerwigből merített ihletet. A melegség és a báj miatt, azt hiszem, van benne egy kis Greta – mondta Blunt, na de a női rendezők kivételes posztja miatt is. Hozzátette, hogy másokat is belegyúrt a karakterbe, akikkel korábban találkozott, viszont Gerwig egyértelmű ihletforrás volt.

A Barbie-val Greta Gerwig trónra ült, hiszen női rendező sosem aratott még olyan financiális és kritikai sikert, mint ő a több mint 1,4 milliárd dollár bevételt hozó pink filmmel. A kaszkadőr rendezője, David Leitch producer és partnere, aki egyben a felesége is, Kelly McCormick azt is felfedte a filmmel kapcsolatban, hogy Blunt karaktere eredetileg sminkes volt, de ezek szerint őket is megihlette a rendező Gerwig, hiszen direktort csináltak belőle. Így vált súlyosabbá a szerep.

Blunt hozzátette, ők hárman együtt dolgozták ki a végleges karaktert. Eredetileg sokkal keményebb volt, de lágyítottak rajta. Azt is elmondta, hogy jobban szereti az olyan szerepeket, amikben szinte megoldhatatlan nehézségeket kell legyőznie. Hát ha eltűnik a főszereplőd, és te vagy a rendező, ez elég nagy kihívásnak tűnik!