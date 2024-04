Godzilla és King Kong együtt tarolja le a mozipénztárakat

A Godzilla x Kong: Az új birodalom 80 millió dolláros (29,2 milliárd forintos) bevétellel nyitott 3861 észak-amerikai moziban – írja az AP.

A szörnyek összefogását bemutató megafilm azért is lehetett sikeres, mert ikonikus karakterek köré szőtte a cselekményét: King Kongot és Godzillát senkinek nem kell bemutatni. Az ő alakjaik ráadásul tipikusan olyanok, amiket moziban kell csodálni, óriási vásznon, rettenetes hanggal kísérve.

Fotó: Intercom Godzilla x Kong: Az Új Birodalom

Mary Parent, a Legendary Pictures filmgyártó cég elnöke azt mondta, a filmben vannak teljesen párbeszéd nélküli jelenetek, ami a karakterekkel együtt mitikus élményt ad a nézőknek. A történet szerint valami rettenetes pusztító bujkál a föld alatt, ami ellen az ember nem tud harcolni, de Kong és Godzilla összefogása segíthetne legyőzni az ismeretlen szörnyet.

Az óriások csatájáról szóló kalandfilm maga mögé utasította a Szellemirtók – A borzongás birodalmát, amelyet nálunk április 11-től lehet megnézni, de Amerikában már tarol. A Dűne 2. már ötödik hete a topon van, most a harmadik helyen.

A Warner Bros. és a Legendary Pictures a 2021-es, Godzilla vs. Kong című filmmel indította el a szörnyek közös kalandjait, de akkor a nyitó hétvégén sokkal kevesebb dollár csilingelt a kasszában. A koronavírus-járvány miatt minden lelassult, ráadásul az HBO Maxon be is mutatták, ami nem segítette a bevételek megsokszorozását.

A Godzilla 93,2 millió dollárt (33,945 milliárd forintot) hozott 2014-ben, ami nagy ugrás volt a történetében, hiszen előtte csak Japánban ismerték, de hirtelen világuralomra tört.

A szörnyek után tovább nőhetnek a mozis bevételek, hiszen lassan bemutatják Ryan Gosling és Emily Blunt romantikus akcióvígjátékát, A kaszkadőrt, aztán érkezik a Majmok bolygója és a Mad Max folytatása is. Nehéz lesz utolérni a tavalyi évet, amikor a Barbie 1 milliárd dollárt hozott globálisan, és az Oppenheimer sem sokkal maradt le mögötte. De ilyen szerencsés csillagállás nem sokszor van a mozi történetében sem.