Martin Scorsese Leonardo DiCapriót és Jennifer Lawrence-t tenné az új filmje főszereplőivé

Ha Martin Scorsese-ről van szó, a kor biztosan nem számít. Miután a tavalyi Megfojtott virágok című történelmi krimije 10 Oscar-jelölést is begyűjtött, a 81 éves rendező több projektjét is bejelentette. Források szerint két filmet tervez egymás után leforgatni: az elsőt Jézusról, a másodikat Frank Sinatraról, életrajzi stílusban.

Az Oscar-díjas rendező, aki az 1970-es évek hollywoodi új hullámának elindítója volt, a stúdiórendszert megkerülve, önállóan kívánja finanszírozni a Shusaku Endo 1973-as könyvén alapuló Life of Jesus című filmet. Ugyanígy járt el a 2016-os Némaság című drámával is (amely szintén Endo regényéből készült). Scorsese egyébként a Némaság sztárjával, Andrew Garfielddel szeretne újra összeállni a Jézus-projektben, bár nem világos, hogy a 40 éves színész a címszerepre vagy az egyik tanítvány szerepére pályázik-e. Garfieldnak mindkét helyen meg lenne a szerepe (a tudósok szerint Jézus valamikor 33 és 38 éves kora között halt meg), de Miles Teller neve is szóba került.

A forgatás várhatóan még idén elkezdődik, és Izraelben, Olaszországban és Egyiptomban vesznek majd fel jeleneteket – bár arról nem nyilatkoztak, hogy az izraeli forgatást miként akarják kivitelezni a jelenlegi helyzet nehézségei miatt – írta meg a Variety.

A Sinatra-projekt is ütközhet néhány akadályba: például a legendás énekes lánya, Tina Sinatra kezeli apja hagyatékát, de még nem adta áldását a filmre. Ez nem akadályozta meg Scorsese-t abban, hogy egy gyilkos szereposztást állítson össze, amelyben gyakori munkatársa, Leonardo DiCaprio alakítja az énekest, Jennifer Lawrence pedig második feleségét, Ava Gardner színésznőt – állítják a források.

Gardner volt az, aki tönkretette Frank Sinatra házasságát Nancy Barbatóval, Tina édesanyjával. A két legnagyobb filmcsillag főszereplésével a film iránt a nagy stúdiók és a streamingszolgáltatók is érdeklődnek. Az Apple, amely a 215 millió dolláros Megfojtott virágokat finanszírozta, szívesen maradna Scorsese mellett,

de állítólag a Sony a befutó a projekt megszerzésében.

A közeljövőben Scorsese és Steven Spielberg együttműködnek egy Cape Fear című tévésorozaton az Apple TV+ számára. A két legenda lesz az 1991-es és 1962-es Universal-filmek alapján készülő projekt executive producerei. (Scorsese rendezte az 1991-es noir thrillert [Cape Fear - A rettegés foka címmel – a szerk.], amelyet Spielberg Amblin Entertainment cége gyártott.)

A lenyugvó nap ereje

Scorsese nem az egyetlen 75 év feletti rendező, aki ambiciózus munkákat végez ennyi idősen. A nemrég bejelentett cannes-i versenyprogramban három honfitársa is szerepel: a 85 éves Francis Ford Coppola (a Megalopolis című filmmel), a 81 éves David Cronenberg (The Shrouds) és a 77 éves Paul Schrader (Oh, Canada). Termékeny későbbi éveik figyelemre méltóak, ha figyelembe vesszük, hogy Hollywood nem mindig volt kegyes az idősödő szerzőkhöz – Billy Wilder például utolsó két évtizedét azzal töltötte, hogy egyetlen film elkészítéséért küzdött.

Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb művész szeretne tovább dolgozni, de néha nem vagy elég szerencsés, elég jó ahhoz, hogy az küzdőtéren maradj

– mondja Schrader, aki Scorsese 1976-os, korszakalkotó Taxisofőr című filmjének forgatókönyvét írta. „És ha nincs meg ez a kreatív motiváció, akkor csak úgy hívnak, mint valami régen volt dolog jelképét. De nekem tovább kellett dolgoznom. Volt néhány egészségügyi problémám, de minden alkalommal, amikor azt hittem, hogy meghalok, egy új ötletem támadt.”

86 évesen Ridley Scott szó szerint az arénában marad. A Gladiátor folytatásához a Colosseumba való régóta várt visszatérésének képkockái a CinemaCon egyik fő nyerteseként jelentek meg, ahol a Paramount epikus jeleneteket mutatott be a mozi vezetőinek, uralva a Las Vegas-i címlapokat.

„Biztosak akartunk lenni abban, hogy önök láthatják elsőként ezt a felvételt – és hogy exkluzív bepillantást adhassuk önöknek. Amit ma mutatunk, az még nincs befejezve, de nagyon izgalmas darab” – mondta a Paramount vezérigazgatója, Brian Robbins a közönségnek az április 11-i bemutatón. Talán azért, mert Scott továbbra is a legszínvonalasabb feltörekvő stábtagokkal dolgozik.

Ridley Scott a mestere az olyan filmes momentumok létrehozásának, amelyre a »filmes élmény« szókapcsolatot megalkották, és a legelevenebb szerzők közé tartozik napjainkban

– mondja Robbins, aki Scott-tal a következő filmjén, egy Bee Gees-életrajzi filmen fog együtt dolgozni a Paramount számára.

A 77 éves Spielberg is elfoglalt marad. Következő projektje valószínűleg egy UFO-film lesz, amely saját eredeti ötlete alapján készül. David Koepp írja a forgatókönyvet, a források szerint.

De talán nincs is olyan lenyűgöző teljesítmény a pályafutás, mint Clint Eastwoodé. A 93 éves rendező most fejezte be a Juror No. 2 utómunkálatait. Bennfentesek szerint a Warner Bros. el van ragadtatva attól, amit eddig látott a Nicholas Houlttal készült thrillerből, amely egy gyilkossági per esküdtjéről szól, aki rájön, hogy talán ő is hibás az áldozat halálában. Ha a film végül sikeres lesz, akkoraz egy megfelelő fordulat lenne, tekintve, hogy több stúdió is visszautasította a kis kockázatú, alacsony költségvetésű filmet. Eastwoodot még 93 évesen sem szabad leírni.

„Eastwood a geriátriai generáció dédapja” – viccelődik Schrader. „De van egy portugál fickó, Manoel de Oliveira, aki 104 éves koráig dolgozott. Szóval Clintnek még van mit beérnie.”