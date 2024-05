Demi Moore és Margaret Qualley teljesen meztelenre vetkőznek legújabb filmjükben

A The Substance című filmben Demi Moore egy idősödő hírességet alakít, aki egy fiktív gyógyszerhez folyamodik, hogy fiatalabb, szebb változatként klónozza önmagát. Moore büszke arra, hogy megküzdött a „sebezhetőséggel és nyersességgel”, amit legújabb szerepe megkövetelt, főleg, hogy nem keveset meztelenkedik a vásznon Margaret Qualley színésznővel együtt.

Demi Moore színésznő Margaret Qualley oldalán játszik a The Substance című új testhorrorban, amelyet a napokban mutattak be a cannes-i filmfesztiválon. Amikor arról kérdezték, hogyan sikerült felvenni a film meztelen jeleneteit – amelyek némelyike erőszakos is volt –, Moore a 29 éves színésztársát dicsérte.

Ez egy nagyon sebezhető élmény volt, és azt hiszem, érzékenyen és sok beszélgetéssel kellett belevágni

– mondta a film hétfői sajtótájékoztatóján. „Azt hiszem, a kölcsönös bizalom kialakítása volt az alapja. És volt valaki, aki nagyszerű partner volt, akivel nagyon biztonságban éreztem magam” – tette hozzá a színésznő. „Nyilvánvalóan bizonyos pillanatokban elég közel álltunk egymáshoz, meztelenül, és ez lehetővé tette számunkra azt is, hogy könnyedséggel kezeljük a dolgot, például azt, hogy mennyire abszurdak voltak azok a bizonyos helyzetek, amikor a csempepadlón feküdtünk” – zárta mondandóját.

Az Emmy-jelölt színésznő hozzátette, hogy „végső soron a kommunikációról és a kölcsönös bizalomról” szól ez az olyan forgatásokon, mint a The Substance, amely az irigység és a fiatalság utáni vágyakozás témáit dolgozza fel. Moore a filmben egy idősödő hírességet alakít, aki egy fiktív gyógyszerhez folyamodik, hogy fiatalabb, szebb változatként klónozza önmagát – ami szörnyű mellékhatásokhoz és következményekhez vezet.

Coralie Fargeat rendezőnő – akinek 2017-es Bosszú című debütáló nagyjátékfilmje hasonló témákkal foglalkozott – nemrég a Varietynek azt nyilatkozta, hogy a testhorror „tökéletes eszköz arra, hogy kifejezze az erőszakot, amiről ezek a női témák szólnak” a metoo-korszak nyomán.

A premier a beszámolók szerint az idei év leghosszabb, 13 perces álló ovációját váltotta ki Cannes-ban.

A film előrehaladtával Demi karakterét egyre inkább eltorzítja Margaret, és végül a saját maga által létrehozott szörnyként végzi. „Majdnem olyan, mintha magamat nézném egy kicsit kívülről” – mondta Moore hétfőn az átváltozásának ábrázolásához használt protézisekről. „Furcsa, voltak napok, amikor hat-nyolc óra sminkelés után láttam a szemem, és csak én tudtam, hogy én vagyok az. Plusz a kiskutyám, aki mindig felismert” – sztorizott a színésznő

Hozzátette, hogy bár mély „hajlandóságot igényelt, hogy kitegye magát érzelmileg és fizikailag” a megpróbáltatásoknak, a forgatásról „sokkal elfogadóbban” került ki a saját testével kapcsolatban. Coralie filmrendező számára a film csupán „egy kis kő abban a hatalmas falban”, amelyet a feministáknak „még mindig építeniük kell”.

Remélem, hogy a filmem is ennek a falnak az egyik köve lesz

– mondta csütörtökön a Varietynek. „Igazából erre céloztam vele. Még mindig úgy érzem, hogy egy nagyobb forradalomra van szükségünk mindezzel kapcsolatban, és nyilvánvalóan még nem tartunk ott” – tette hozzá.

A filmnek egyelőre még csak egy pár másodperces teaserje nézhető meg alább, megjelenési dátumról egyelőre nincs hír.