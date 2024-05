2024-ben felpörög a Gyűrűk ura-franchise

Az Embracer Group, a Gyűrűk ura cím kizárólagos tulajdonosa elismerte, hogy az utolsó negyedévük ugyan veszteséges lett, viszont fogadkozott is, hogy 2024 a változások éve lesz. Már bejelentettek két Gyűrűk ura filmet, de a tulajdonukban lévő Tomb Raider franchise-t is be akarják újra pörgetni, nem is beszélve a több száz játékkiadóról, aminek szintén a svéd cég az istállója.

A Gyűrűk Ura IP (brand, márkkanév – a szerk.) tulajdonosa, az Embracer Group szórakoztató és szolgáltatási részlegének nettó árbevétele 15 százalékkal csökkent az utolsó negyedévben, de nagyban fogadkoznak, hogy a következő években kiaknázzák Középfölde hírnevét – írta meg a Deadline.

A szórakoztatóipari értékesítés 2023 negyedik negyedévében (2024 januárjától márciusáig) 1,26 milliárd svéd korona (118 millió dollár) volt, szemben az előző évi 1,49 milliárd koronával. Az Embracer előzetesen megjegyezte, hogy a Gyűrűk Urának otthont adó Middle-earth Enterprises részleg a vártnál valószínűleg „valamivel alacsonyabb árbevételt” fog realizálni az előző évhez képest.

Összességében az Embracer nettó árbevétele 5 százalékkal, 8,88 milliárd svéd koronára csökkent, a bevételek oroszlánrészét a PC/Games és a Tabletop Games részlegek adták, miközben az EBIT (adók és kamatok levonások előtti eredmény – a szerk.) 20,38 millió svéd koronás veszteséget mutatott, ami az egy évvel ezelőtti 95 millió koronához képest jóval alacsonyabb.

A korrigált EBIT 1,3 milliárd svéd korona volt, ami viszont 56 százalékos növekedést jelent.

Az eredmények nyilvánosságra hozatalával egy időben az Embracer bejelentette, hogy Johan Ekström pénzügyi igazgató és vezérigazgató-helyettes úgy döntött, hogy lemond, és Phil Rogers, aki az újonnan létrehozott Middle-earth Enterprises & Friends egységet vezeti, átveszi a vezérigazgató-helyettesi pozíciót. Müge Bouillon lesz az új pénzügyi igazgató. Az Embracer tavaly óta jelentős átszervezési folyamaton ment keresztül, és áprilisban nyilvánosságra hozta, hogy három részre osztja üzletágát, a Middle-earth Enterprises & Friends a Gyűrűk Ura és a Tomb Raider jogait foglalja magába. A részvényesek jelenleg pozitívan értékelik a tervet.

Az Embracer, amely a Middle-earth Enterprises 2022 augusztusában történt felvásárlásával megszerezte A Gyűrűk Ura és A hobbit franchise-okat, nemrég került be a hírekbe, miután David Zaslav (a Warner Bors. Discovery vezérigazgatója – a szerk.) bejelentette, hogy a Warner két új Gyűrűk ura filmet készít, amelyek közül az elsőt Andy Serkis rendezi majd, és Lord of the Rings: The Hunt for Gollum címet viseli. Phoebe Waller-Bridge egy Tomb Raider-sorozatot is ír a Prime Video számára.

Az Embracer társalapítója és a csoport vezérigazgatója, Lars Wingefors elismerte, hogy a negyedik negyedév „csendesebb” időszak volt a szórakoztató és szolgáltatási részleg számára, mivel „kevesebb új kiadványt és terméket jelentettek meg az előző negyedévekhez képest”.

Nagy potenciált látunk A Gyűrűk Ura IP-ben, és úgy véljük, hogy az univerzum a következő évtizedekben kulcsfontosságú mozgatórugóvá válhat, és a rajongóknak világszerte örömet szerezhet. Az új Tomb Raider-történetek a streaming és a filmes kínálatban lehetővé teszik számunkra, hogy tovább ápoljunk és fejlesszünk egy másik egyedülálló IP-t, új magasságokba emelve azt. Az olyan erős partnerek, mint a Warner Bros. Discovery és az Amazon MGM Studios, amelyek kiaknázzák képességeinket, fontos részét képezik IP-stratégiánknak

– tették hozzá. Wingefors kifejtette, hogy „jelentős kiaknázatlan potenciál rejlik a csoportban, amelyet az új struktúra felszabadít. Az Asmodee játékkiadó, a Coffee Stain & Friends indie (független – a szerk.) játékkiadó és a Middle-earth Enterprises & Friends mindegyike kellő nagyságrenddel, koherens stratégiával és világosabb fókusszal fog rendelkezni, ami megnyitja az utat a kiváló minőségű eszközeinkben rejlő értékek kiaknázásához”.