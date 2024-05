A május 21-én elindult Max kínálatát átböngészve a legtöbbeknek feltűnhetett, hogy az újdonságok között leginkább a Discovery és TLC által készített valóságshow-kkal és kompetitív realitykkel erősített a platform. Már amellett, hogy felkerült például a Dűne 2. A filmrajongók Denis Villeneuve sci-fijét leszámítva elszontyolodhattak ugyanakkor, több egész estés premiert is el bírtunk volna viselni, ami azt illeti. Még szerencse, hogy az a kevés Max saját gyártás, ami frissen debütált, egészen sok izgalmat kínál. Ilyen például Hörcher Gábor új filmje, az Emma és Eddie – A képen kívül, amelyet nemrég, április végén még limitált ideig a mozikban vetítettek, de most már streamingen is megtekinthető ez a botránysztori, ami

egy OnlyFans-sztárházaspár életének kulisszái mögé vezet be, másfél órára besűrítve.

Hörcher Gábor korábban Drifter címmel készített már egy megrázó dokumentumfilmet, abban egy nehéz sorsú fiatal srác életét kísérte figyelemmel stábjával együtt, öt éven keresztül. Hasonló alaposság jellemzi az Emma és Eddie-t, melyet hét éven át forgattak, és nagyjából 250 órányi nyersanyagból igyekeztek kidomborítani egy olyan történetet, ami letaglózza a nézőjét. Nos, talán nem spoiler, ha annyit elárulok, hogy sikerült.

Emma és Eddie párosa rögtön a film elején egy hatalmas civakodással indít, a férfi azt taglalja, hogy milyen vad bulikat fog tartani, ha neje végre lelép a lakásukból, míg a nő inkább a férfi szűrét tenné ki. Ahogy a film a következő 90 percben rávilágít, hiába a fény, a csillogás, a webcames sikerek, a felnőttfilmes díjak, itt két nagyon sérült embert ismerhetünk meg. Egy olyan házaspárt, akik Amerikából jöttek Budapestre, hogy felépítsék saját 18+-os bizniszüket, mert azt hallották, a magyar fővárosban, a pornó fővárosában ez könnyű, és különben is, itt a lányok könnyűvérűek és még a prostitúció is legális.

Valamilyen szinten ez a film két, buborékban élő embert mutat be, mert Emma és Eddie számára teljesen normális, hogy kamerák előtt pucérkodnak, reality-sztárokhoz hasonlóan szívják egymás vérét, és a követőik minden kérését negédes mosollyal az arcukon teljesítik. Amíg élőben megy a közvetítés, esetleg a közösségi médiába gyártják a kedvcsináló posztokat, a főszereplők a legjobb oldalukat mutatják. Ám, amikor lekapcsolnak a kütyük, akkor felszínre tör a valódi énjük. Két kiégett, egymást gyűlölő emberről van itt szó inkább, akik toxikusak a másikkal, a férfi néha üti és abuzálja a nőt, a verbális bántás pedig ide-oda repked.

Nagyon érdekes, hogy pont azokat a részeit érezni felszínesnek, amikor az amatőr felnőttiparban vájkál Hörcher Gábor dokumentumfilmje, melyben a hangsúly idővel sokkal inkább a párkapcsolati dráma felé tolódik el. Emma és Eddie házasságának krízise nem csak odáig fajul, hogy egy ponton – elsősorban a nő elkezdi mosdatni magát, magyarázkodni, hogy nem is olyan rosszak ők egymásnak, hanem többször előfordul, még dokumentumfilmhez képest is megdöbbentő módon, hogy a központi figurák megkötik magukat. Nem akarják csinálni, hisztiznek és őrjöngenek, és minden nyomoruk miatt a stábot okolják.

Vélhetően Emma és Eddie mindketten tudják magukról, hogy nehéz esetek, pontosan emiatt groteszk módon vicces, amikor elkezdenek alkudozni az író-rendező Hörcherrel, hogy ugye innentől majd a jó oldalukat mutatja. Ahogy Emma fogalmaz, nem akarja, hogy a nézők őrjöngő hárpiának ismerjék meg őt. Mert ő tényleg nem olyan.

Ami a direktort illeti, számomra precedens nélküli, ahogy Hörcher egy ponton kibújik a kamera mögül, és a kamera elé kénytelen lépni, tulajdonképpen szereplőként részesévé válva a saját dokumentumfilmjének.

Mert eljön az a pont, amikor az alkotó számára egyértelművé válik, hogy amennyiben nem tör ki a saját komfortzónájából, akkor ebből a filmből lehet, hogy a végén nem lesz semmi. Hét év meló azért tényleg nem mindegy, hogy a kukában landol-e.

Mivel OnlyFans-sztárokról szól az Emma és Eddie, nyilván nem lehet meglepő, hogy a főszereplők exhibicionisták, szívesen mutogatják magukat, sokat meztelenkednek, a dokumentumfilmes stáb előtt is végzik a munkájukat, ami ugyebár a közönség előtti szexelés. A mindenféle 18+-os jellege azonban ennek a dokumentumfilmnek mindössze sallang, amit levágva az Emma és Eddie középpontjában nem mást találunk, mint végtelen szomorúságot. A nő és a férfi szomorú helyzetét, és az általuk érzett csalódottságot, dühöt és kétségbeesést azzal kapcsolatban, hogy előfordulhat, hogy hiába sikeresek, vonzóak együtt, párként lehet, hogy nem működnek.

Hogy Emma és Eddie megmentik-e a léket kapott hajóként süllyedő házasságukat, azt nem áruljuk el, tessék megnézni a dokut a Maxon. Nem hosszú, és ahhoz képest, hogy itt-ott leül, főleg, amikor a díjátadós és a rongyrázós részek kerülnek előtérbe benne, egy újfent elgondolkoztató dokumentumfilmről beszélhetünk, amit Hörcher Gábor valami egészen szenzációs érzékenységgel elhozott nekünk.

Tabut dönt, a társadalom marginális részére koncentrál megint csak, de az Emma és Eddie mégis egy olyan témát boncolgat, extrém főszereplők ide vagy oda, ami sok nézőt érinthet. Ezért is ér fel egy fejbekólintással a végső csattanó.

8/10

Az Emma és Eddie – A képen kívül magyar felirattal nézhető meg a Maxon.