Elbúcsúzott az HBO Max, a Dűne második részével köszönt be a Max

Magyarországon is elindult a Max, amely kétszer annyi tartalmat biztosít a felhasználóknak, mint a korábbi HBO Max – írja közleményében a Warner Bros. Discovery. Friss premierként kedden debütál Hörcher Gábor új kreatív dokumentumfilmje, a webcam világában játszódó Emma és Eddie: A képen kívül, Dennis Villenueve filmje, a Dűne: Második rész és a Max Original animációs sorozata, a Szörnyecskék – Mogwai titkai.

A Max egyesíti az HBO Max tartalomkínálatát, a Discovery szórakoztató, nem fikciós műsorait, valamint az Eurosport prémiumszolgáltatását. Idén nyáron a Max lesz az egyetlen platform, amelyen követhető majd a 2024-es párizsi olimpiai játékok minden pillanata. A Párizs 2024 mindegyik csomagnak része lesz.

Fontos, hogy az HBO Max alkalmazás keddtől már nem elérhető, ha valaki például telefonon használná, le kell töltenie a Max applikációt a tartalmak eléréséhez. Minden egyéb változatlan, megmarad a jelszó, a profilok és a saját lista is. A felület némileg módosult, például megjelent egy külön sáv az élő sporteseményeknek, de saját blokkot kaptak egyebek mellett a Discovery, a TLC és az ID tartalmai is.

A Max európai bevezetésének csúcspontja a Sárkányok háza második évadának június 17-i európai premierje lesz. A streamingszolgáltató az élő sporteseményeket nem számítva is több mint kétszer annyi tartalmat kínál majd, mint jelenleg az HBO Max, köztük a Warner Bros. filmjeit, amelyek közt megtalálható a két Dűne mellett a Barbie, az Aquaman és az Elveszett Királyság, a Wonka vagy a Bíborszín.

A Sony Pictures kínálatából például A csodálatos Pókember és a Pókverzum-filmek, A védelmező-trilógia, illetve a Gran Turismo érhető el a platformon. Az HBO saját gyártásában készült The Last of Us, A Fehér Lótusz, az Eufória, a True Detective: Night Country, A rezsim, A Szimpatizáns, Az elátkozott: Robert Durst halálos élete második évada szintén ott van a Max kínálatában, ahogy a Max Original brand alatt futó Hacks – A pénz beszél 3. évada, a Hazug csajok társasága: Nyári iskola, A buki vagy a Tokyo Vice is.

Ezenkívül olyan szériák is elérhetővé váltak a Maxon, mint a Három hónap jegyesség (90 Day Fiancé), az Aranyláz Alaszkában (Gold Rush), a MILF Manor, Mondj igent a ruhára (Say Yes To The Dress), a Tortakirály (Cake Boss), a Csupasz túlélők (Naked and Afraid) vagy épp a Hogyan készült? (How It's Made) és a Made In Gyetván Csabával.

Az előfizetők itthon két alapcsomagból (Standard és Prémium), illetve egy Sport kiegészítő csomag közül választhatnak.

Standard csomag:

A felhasználók egyszerre 2 eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom Full HD-felbontásban lesz elérhető.

Ebben a csomagban lehetőség nyílik maximum 30 letöltésre a tartalom offline megtekintéséhez.

Párizs 2024 a csomag része.

Magyarországon a havi díj 2790 forint lesz.

Prémium csomag:

A felhasználók egyszerre 4 eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom elérhető lesz Full HD- vagy 4K-felbontásban, illetve Dolby Atmos hanggal, ahol ez rendelkezésre áll.

Ebben a csomagban lehetőség nyílik maximum 100 letöltésre a tartalom offline megtekintéséhez.

Párizs 2024 a csomag része.

Magyarországon a havi díj 3890 forint lesz.

Sport kiegészítő csomag:

A Sport kiegészítő csomag hozzáférést biztosít a legfontosabb sportesemények közvetítéseihez, beleértve a Grand Slam-tenisztornákat, a kerékpáros Grand Tours-okat, a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, az Eurosport 1 és Eurosport 2 lineáris csatornát és számos további tartalmat.

A Sport kiegészítő csomag bármelyik alapcsomaghoz megvásárolható.

A felhasználók egyszerre 2 eszközön streamelhetik a sporttartalmakat.

A 4K-s sporttartalmak minden előfizető számára elérhetők lesznek alapcsomagtípustól függetlenül.

Magyarországon a havi díj 1200 forint lesz.

A Max először jelenik meg az Amazon Fire TV-n is azokon az európai piacokon, ahol a platform már elérhető. A Max elérhető okostévéken (Samsung, LG és Android TV), streamingeszközökön (Apple TV és Google Chromecast), játékkonzolokon (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One és Xbox Series X|S), mobilokon és táblagépeken (iPhone, iPad, iPod touch és Android), valamint online a max.com oldalon.