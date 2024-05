Heves szóváltásba keveredett az egyik biztonsági emberrel Kelly Rowland a Destiny’s Child énekesnője a cannes-i filmfesztiválon. Az incidensről készült felvétel szerint az énekesnő a kezét felemelve, az ujjával is mutogatott a biztonsági embernek, láthatóan idegesen. Kelly Rowland szerint faji alapú megkülönböztetés áldozata lett.

Kelly Rowland, a Destiny’s Child énekesnője a cannes-i filmfesztiválon összeveszett az egyik biztonsági emberrel, aki szerinte faji alapon bánt rosszul vele – írja a The Guardian.

Kelly Rowland kedden részt vett Catherine Deneuve Marcello Mio című filmjének premierjén, ahol mosolyogva integetett a rajongóknak és a fotósoknak a vörös szőnyegen. Ezután biztonsági emberek vezették fel a lépcsőn, akik karjukkal akadályt képeztek mögötte, majd Rowland az egyik biztonsági emberhez fordult, és ujjal mutogatott rá, miközben láthatóan szigorúan szólt hozzá.

Az Associated Pressnek nyilatkozva Rowland csütörtökön azt mondta:

Van egy határvonal, és én kiállok ezek mellett a határok mellett, és ennyi. És voltak más nők is, akik ott voltak azon a szőnyegen, akik nem egészen úgy néztek ki, mint én, és őket nem szidták, nem lökték le, és nem mondták nekik, hogy menjenek le. Én azonban kiálltam magamért, és ő úgy érezte, hogy neki is ki kell állnia magáért, de én kiálltam magamért.

Kelly Rowland a Destiny’s Child tagjaként vált nemzetközileg ismertté, öt stúdióalbumot készített, köztük a Survivor címűt, amely az amerikai és az angol slágerlisták élére került. Az együttestől eltávolodva szólóelőadóként is számos sikert aratott, többek között a Nellyvel közös Dilemma és a David Guettával közös When Love Takes Over című dalokat, s mindkettő brit listavezető lett.

Színészi karrierje a 2003-as Freddy vs. Jason horrorig nyúlik vissza. Legutóbb a Tyler Perry rendezte Netflix-trillerben, a februárban megjelent Mea Culpa című filmben játszott főszerepet.

Kelly Rowland azóta más cannes-i eseményeken is megjelent idén, többek között az amfAR AIDS-kutató alapítvány gáláján és a Monte Cristo grófja új adaptációjának premierjén.