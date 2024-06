Meg akarták csalni a párjukat, drágán megfizettek érte

Az Ashley Madison az angolszász területeken az egyik leggyakrabban használt női név, és egy társkereső honlap címe is. A torontói központú cég reklámokban és hangzatos interjúkban kommunikálta, hogy mindenkinek kijár egy affér a párkapcsolatában, és rajtuk keresztül mindezt biztonságosan meg is tehetik. Ezek a férfiak azonban sokszor nem is létesítettek kapcsolatot a kiszemeltjükkel, helyette viszont egy nagy adag adósságot is kaptak a nyakukba, és még ezzel a forgatókönyvvel jártak a legjobban.

A Netflix Ashley Madison, szex, hazugságok és botrányok című legújabb sorozatában a cég egykori alkalmazottai és áldozatai mesélnek arról, hogyan tette tönkre az emberek életét a honlap.

Az élet túl rövid, legyen szeretőd! – hirdette magát az Ashley Madison óriásplakátokon, tévéműsorokban és sportcsatornákon is. A vezérigazgató állította, hogy nem a hűtlenség mellett kampányolnak, csupán egy biztonságos platformot csináltak azoknak, akik egyébként is kikacsintgatnak a kapcsolatukból. Az érdeklődés óriási volt, 2015-re már 37 millió felhasználója volt a weboldalnak szerte a világon.

A honlap több helyen is hirdette, hogy mennyire biztonságos és diszkrét, a 2000-es évek elején pedig még nem foglalkoztatta az embereket a biztonságos internetezés, így bízván az ígéretben, minden adatukat megadták. Címek, a szexuális preferenciák és meztelen fotók milliói és egyéb adatok kerültek a szerverekre. Még a bankkártya adataikat is megadták, hogy krediteket vásároljanak az oldalon, ezzel tudtak ugyanis kommunikálni a számukra szimpatikus nőkkel, akiknek nem kellett fizetniük a szolgáltatásért. A cég egykori PR-vezetője vallotta be, hogy abban az időben a vállalatot javarészt inkább a marketingstratégiája érdekelte, és nem az adatvédelem.

Jött egy hekkertámadás, és minden összeomlott

2015 nyarán azonban történt valami, ugyanis a reggeli órákban kiderült, hogy meghekkelték az oldalt, és mind a 37 millió ügyfél adataihoz hozzáfértek. A támadók nem akartak pénzt, csupán azt követelték, hogy szüntessék be az oldalt a készítői. Nem tettek így, azonban a médiát és a rendőrséget ki akarták hagyni a zsarolásból, így két svéd hekkert béreltek fel, hogy találják meg a támadókat. A szakemberek azonban kudarcot vallottak, a türelmi idő után pedig a titokzatos csoport beváltotta a fenyegetését.

37 milliónyi adat került ki a darkwebre, és több millió házasság futott zátonyra. Politikusok, hírességek és köztiszteletben álló emberek titkos élete került reflektorfénybe, volt, akit a botrány kirobbanása után nemcsak a felesége rúgta ki,hanem a munkahelye is. Egy keresztény oktató a felesége szerint a szégyen miatt dönthetett úgy, hogy végül öngyilkos lett. A személyes adatok és bankkártyák mellett ugyanis minden más, privátnak szánt üzenetet is feltöltöttek az internetre. Ezzel azonban még nem álltak le a támadók, pár nappal később már a cég vezérigazgatójának a levelezését is közkincsé tették.

Escortok és a mesterséges intelligencia

A férfi korábban állította, hogy nincs szüksége szeretőre a felesége mellett, hiszen tudja, mi a jó kapcsolat titka. A nőt még arra is rávette, hogy legyen a reklámarca a cégnek az óriásplakátokon. Az Ashley Madison első emberéről azonban a levelezés alapján kiderült, hogy escortügynökségekkel állt kapcsolatban, amelyektől rendszeresen rendelt lányokat a hotelszobáiba. A történet azonban ezzel még nem ért véget, ugyanis egy másik sötét dologra is fény derült a szivárogtatásnak köszönhetően.

Egy külön fizetős lehetőség elfogadása után az oldal ígérte, hogy örökre megszabadul a férfiak adataitól, ez azonban nem volt igaz. Ezzel a csalással a cég egy év alatt közel 400 millió forintnyi összeget keresett az áldozatain. A másik nagy bevételi forrásuk, amivel milliárdok folytak a vezetőséghez, az a kreditekből fakadt. Ezt azonban meglehetősen gátlástalan módon csikarta ki a cég a férfiakból. A társkeresőn szereplő több ezer nőt ugyanis valójában a mesterséges intelligencia generálta. A gyanútlan férfiak gyönyörű női profiloktól kaptak üzeneteket, amelyeknek a megnyitásához bizony kellett a drágán vett kredit. A műsor szerint egy elitcsomag már több mint 70 ezer forintjába került a felhasználónak, de nem tudhatták, hogy egy valódi nővel vették-e fel a kapcsolatot.

És hogy mi a tanulság? A cég eltávolította a korábbi vezérigazgatót, de az oldal továbbra is üzemel, immár 80 millió felhasználó adataival, hirdetve a diszkréciót és a biztonságot.

