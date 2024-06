Egy 17 éves lány lesz a Vaiana film főszereplője Dwayne Johnson mellett

A 17 éves, Sydney-ből származó Catherine Laga’aia a Variety szerint nagyon lelkes, mert állítása szerint a Vaiana főszereplője, Moana a kedvenc Disney-karaktere, ami rokonsága miatt is lehet. Elmondta, hogy nagyszülei szamoai származásúak.

Megtiszteltetés számomra, hogy alkalmam nyílik megünnepelni Szamoát és a Csendes-óceáni-szigetek összes népét, és olyan fiatal lányokat képviselni, akik olyanok, mint én.

Azt is hangsúlyozta, Moana megváltoztatta a Disney-hercegnők sztereotípiáját, mert erős és bátor, és kiállt egy félisten ellen. Szerinte szuper, hogy egyre több generáció képes kapcsolódni ehhez a karakterhez.

A szereplők között még ott lesz Dwayne Johnsonon kívül – aki a rajzfilmhez a hangját kölcsönözte – az új-zélandi John Tui mint Moana apja, valamint Frankie Adams szamoai–új-zélandi színész mint Moana anyja.

Az élő szereplős filmet tavaly áprilisban harangozták be azzal, hogy Johnson főszereplőként és producerként is támogatja a készítést. A forgatás nyáron kezdődik, a bemutatót 2026. július 10-re tervezik. A filmet Thomas Kail rendezi, akinek a nevéhez fűződik a Broadwayn bemutatott Hamilton és Disney+-on futó Grease Live is. A forgatókönyvet a rajzfilm írója, Jared Bush jegyzi.

De a Vaiana-rajongóknak van más örömhír is: az animációs film második része ősszel, előreláthatólag november 27-én kerül a mozikba.