Kudarcba fulladt a nagy üzlet, pusztulóban a Paramount

A világ öt legnagyobb filmes óriása között tartják számon a mai napig a Paramount Picturest, ami a Paramount Global része. A cégcsoport vezető részvényese a National Amusements vállalat, amely világszerte nagyjából 24 ezer embert foglalkoztat. 2023-ban az utóbbi úgy döntött, megválik a Paramounttól,

amelynek a részvényei az elmúlt években zuhanó tendenciát mutatnak, és egyre inkább elértéktelenednek.

A cég az elmúlt fél évben számos próbálkozást tett, hogy dűlőre jusson különféle vásárlókkal. Eleinte arról is szó volt, hogy a Fox vagy a Warner Brothers próbálja bezsebelni a céget, de ezek az egyeztetések hamar elhaltak. Később olyan aspiránsok jelentek meg, mint az Apollo Global Management, az Allen Media Group vagy a RedBird Capital Partners, de egyelőre a legesélyesebb vásárlónak a Skydance Media tűnt, amellyel korábban a Paramount már dolgozott olyan filmeken, mint a 2022-ben megjelent Top Gun: Maverick, amely mintegy 1,5 milliárd dolláros bevételt termelt.

2024 áprilisában a Paramount és a National Amusements képviselői felkeresték a Skydance-t, hogy kizárólagos ajánlatot tegyenek egy lehetséges egyesülésre. Shari Redstone, aki a Paramount Global egyik vezetője és a National Amusements elnöke, illetve David Ellison, Skydance Media alapítója olyan szerződést igyekeztek tető alá hozni, amely mindegyik cég számára előnyös végeredménnyel járhat. Sajnos nem jártak sikerrel.

Ahogy arról a The New York Times is beszámolt, 2024. június 11-én megszakadtak a tárgyalások, mivel a felek több hónapnyi egyeztetés után sem tudtak megegyezni a feltételekben. A két cég hiába tekint vissza közös szakmai múltra, az üzlet a siker kapujában futott zátonyra. A Paramount – amely olyan brandeket képvisel, mint a CBS, az MTV és a Nickelodeon – különleges döntőbizottsága már szavazni készült, amikor

a National Amusements ügyvédei e-mailben jelezték a Paramountnak, hogy a tárgyalásokat berekesztik.

Az üzenet alapján – bár gazdasági kérdésekben dűlőre jutott a National Amusements és a Skydance – a kiemelt „nem gazdasági kérdésekben” jelentős nézeteltérések akadtak. A Paramount bizottsága megerősítette a The New York Timesnak a történteket.

Sértődés vagy sérülés?

Bár némi előrehaladás érzékelhető volt, a Paramount igazgatósága úgy döntött, elbocsájtja a PR céget, amellyel eddig dolgoztak. A végső szeget végül mégsem a Paramount verte a megállapodás koporsójába, hanem a National Amusements és a Skydance közti ellentét.

A tárgyalások végleg megfeneklettek, amikor a Skydance, felülvizsgálva a feltételeit, leminősítette a National Amusements értékét 2 milliárd dollárról 1,7 milliárdra.

Shari Redstone feldühödött, mivel a The New York Times információi alapján az átminősítés nemcsak a céget, hanem családja személyes részesedését is jelentősen érintette volna.

Noha a cégek nem egyeztek ki, nem egyértelmű, hogy ez a későbbi szakmai együttműködésikre milyen hatással lesz. Az esetről a National Amusements közleményt adott ki:

A National Amusements hálás a Skydance-nek a potenciális tranzakció megvalósításáért végzett több hónapos munkájáért, és ugyanúgy számít a Paramount és a Skydance folyamatos, sikeres gyártási együttműködésére.

Hogy ezek után mi vár a Paramountra, még kérdés. A cégóriás, amely televíziós hatalomként is jelen van, az elmúlt években folyamatosan küzdött a streaming megerősödésével és a televíziózás iránti kereslet csökkenésével. A részvények egyre jobban elértéktelenedtek, 2020 előtti átlaghoz képest az értékük nagyjából a negyedére csökkentek.

Egy korszak vége?

A befektetők egyre kritikusabbak a cégcsoporttal, amire a mostani megegyezés megoldást jelentett volna, ám ez nem vált valóra. Az, hogy a Paramount és Skydance közti viszonyt mennyire mérgezi majd a mostani bukás, szintén kérdés. Noha akadtak más érdeklődők is a felvásárlásra – mint az Apollo vagy a Sony –, illetve más gazdaságstratégai tervek is vannak a cég tarsolyában – úgy mint a kiadások csökkentése és a befektetett erőforrások újraoptimalizálása –,

nem tudni, hogy a folyamatos termelt dollármilliós veszteségeket hogyan lehetne megfordítani.

A Paramount Pictures a XX. század elején alapított filmstúdió, amely máig a „big five”, az öt legnagyobb filmóriás közé tartozik olyan cégekkel, mint a Universal Pictures, a Warner Brothers, a Sony Pictures és a Walt Disney Studios. Alapítása a magyar filmproducer, Adolph Zuker nevéhez fűződik, aki még a század elején kötött szerződést 24 színésszel, ezek a művészek jelképezték az eredeti logó egy-egy csillagát. A későbbi módosítások során a csillagok száma megváltozott, ezzel a rejtett üzenet is eltűnt.

A filmstúdió az évek során számos szakmai és kasszasikerhez adta a nevét, ilyen többek között a Titanic, az Indiana Jones-filmsorozat, a Mission: Impossible-filmek, a Kung Fu Panda-filmek, a Transformers-filmek vagy a Marvel Vasember-alkotásai.