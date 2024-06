Harrison Ford feleségéről, Calista Flockhartról nem sűrűn hallani, népszerű sorozata, a kilencvenes években sugárzott Ally McBeal után szinte teljesen el is tűnt a nyilvánosság elől. Mostanában leginkább már csak Ford feleségeként lehet látni itt-ott, mintha felhagyott volna a színészkedéssel. A visszavonultságra azonban jó oka van, amiről most beszélt egy podcastben.

Flockhart felidézte, hogy az Ally McBeal meghallgatása idején egy színdarabban játszott New Yorkban, de a castingra Los Angelesbe repült. A válogatás smink és kamera nélkül zajlott, ami színházi próbára emlékeztette a színésznőt.

Miután megkapta a szerepet, rájött, hogy karaktere és a sorozat nagyon népszerű lehet, elkezdtek beszélni és vitatkozni róla az emberek. De sajnos a privát életére is rányomta bélyegét a népszerűség, magánélete szó szerint megszűnt, a paparazzók üldözték mindenhová.

Ezt, mint most mondja, soha nem tudta megszokni. Az, hogy élete így felborult, lelkileg is megviselte, ezért döntötte el, hogy nem is lép ki a lakásából. Így viszont teljesen elszigetelődött. Mint most mondta:

Talán nem voltam még depressziós, de nehéz volt az egész, és komoly kihívás.

Flockhart azon is eltöprengett, mi történhetett volna, ha nem vállalja el a szerepet. Valószínűleg New Yorkban maradt volna, és inkább színházban játszik, családot alapított volna, és remélhetőleg végül akkor is rátalál a tévé vagy a mozi. Így viszont Harrison Ford is rátalált, akivel már 14 éve élnek boldog házasságban.