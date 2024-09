Tévedésből százmillió forintot utaltak a számlájukra, majd megjelent az összeg jogos tulajdonosa

Napokon belül, 2024. szeptember 26-án érkezik a hazai mozikba Vékes Csaba Lepattanó című filmje Scherer Péter főszereplésével. A magyar színészek mellett egy amerikai nagyágyú, a Dallas Bobby Ewingjaként ismert Patrick Duffy is feltűnik az új sportvígjátékban, amely egyszerre humoros és szívhez szóló alkotás.

Tele a Művész mozi, a sajtó munkatársai premier előtti vetítés keretében láthatják a filmet szeptember 17-én. Az előtérben a Lepattanó néhány színésze, Scherer Péter, Elek Ferenc és Harmath Imre beszélget a közönséggel, a háttérben pedig már Patrick Duffy várja az interjúk kezdetét. A közönség ritkán ülhet be az alkotókkal és a szereplőkkel közösen egy-egy vetítésre, ám a Lepattanó stábja igyekszik mindenkihez közel hozni az új filmet.

Fotó: Port.hu Részlet a Lepattanó című filmből

Az élet értelme

Általános iskolás korom egyik legmeghatározóbb emléke, amikor a fiú osztálytársaim minden szünetben előcsapták a gombfocit, és addig pöckölték az apró műanyag darabokat, amíg a tanárnéni rájuk nem szólt, hogy most már tessék abbahagyni, kezdődik az óra. Ezek a fiúk azóta (valószínűleg) kinőttek a játékból, nem úgy, mint a Lepattanó középkorú férfiai, akik a világ legnagyszerűbb elfoglaltságaként gondolnak a szektorlabdára.

A film is a szektorlabda iránt érzett rajongást mutatja be: Kálmánnak (Scherer Péter) a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sportág. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül, és komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Hirtelen azonban minden jóra fordul, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből 100 millió forintot utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az Eb-re…

Tipikus magyar sztori

Sem térben, sem időben nem tudjuk pontosan elhelyezni a történetet, egyvalami azonban biztos: a Lepattanó napjainkban játszódik, hiszen a videómegosztó már bevett fogalom, Patrick Duffy karaktere pedig egy hipermodern luxusvillában élvezi nyugdíjas éveit. Ennek ellenére olyan érzésünk van, mintha húsz-harminc évvel ezelőtti jelenetek elevenednének meg a képkockákon: a lepukkant kocsmák és közösségi házak (?), az utcán furikázó autók, az öltözékek mind-mind erre utalnak.



De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a sztori kiindulópontjától: a film rögtön az egyik legfontosabb jelenettel, a mindent eldöntő (Eb-kvalifikációs) szektorlabdameccsel kezdődik. Ez a mérkőzés indítja el a lavinát, és gördíti előre a sztorit a következő másfél órában. A főszereplő Scherer Péter mellett Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Rába Roland, Elek Ferenc, Mucsi Zoltán és Patrick Duffy karakterei kanyarítják a szálakat, amelyek – bár néha összekuszálódnak – a végén szépen kibogozódnak.

A Lepattanó egyszerű és könnyedén fogyasztható vígjáték. Ha valamivel, azzal biztosan nem lehet meggyanúsítani a filmet, hogy szűkölködne a poénokban: humoros beszólások, esetlen, már önmagukban nevetséges karakterek, a „kisember” szélmalomharca, a magyaros atmoszféra mind a röhögés tárgyává válhat – és válik is.

A filmben nincsenek se gonoszak, se negatív szereplők, bárkinek lehet szurkolni. A versengés persze természetes egy sportfilm esetében, de hamar rájövünk, hogy az elsőre kevésbé szimpatikus karakterek ugyanazért az egy dologért küzdenek, mint a főhősök. Az ellenséges kapcsolatok is inkább aranyos, gyermeki viták leképezései, semmint vérre menő harcok, ebből is látszik, hogy a film milyen szándékkal készülhetett.

Patrick Duffy karaktere nem zavar sok vizet, a színész csak néhány perc erejéig tűnik fel a filmben, mégis elviszi a show-t, vagy legalábbis megdobogtatja az egykori Dallas-fanatikusok szívét. Duffy pont olyan, mint régen, az ikonikus sorozathoz hasonlóan most is Csankó Zoltán kölcsönzi a magyar hangját. Ő is elsüt néhány „itthoni” poént, a tiszteletbeli magyar címet biztosan odaítélnénk neki.

Bár a történet valódi érzelmi hullámvasút − a szereplők szerint legalábbis biztosan −, és néhány csavarral is előrukkoltak az alkotók, már a sztori elején érezzük, hova fut ki az egész.

Nincs benne semmi világmegváltó gondolat, váratlan lezárás, pontosan azt kapjuk tőle, amit várunk: könnyed, érzelmes humort, szerethető karakterekkel tálalva.

A Lepattanó egy szerelmi történet, felesleges tagadni. Annyi különböző módon jelenik meg benne a szeretet, hogy egy kezünkön nem tudjuk megszámolni. A családi kötődés (vagy éppen annak hiánya), az évtizedes barátságok, a játék iránti megszállottság és a nagylelkűség mind hangsúlyos a filmben, de az igazi szerelmes sztorik rajongóinak is van egy jó hírünk: bimbózó románcot is kapunk a filmben, ami szép lezárást ad a Lepattanónak.

7/10