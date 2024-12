„Nyilvánvalóan még mindig dolgozom rajta. Ez egy tökéletlen folyamat” – viccelődött, amikor éppen a szuperhős-franchise-ban végzett alakításáról kérdezték. Garfield arról is beszélt, hogy hálás a Pókember fémjelezte időszakért, mert lehetővé tette számára, hogy olyan legendákkal dolgozzon együtt, mint Martin Scorsese.

Guadagnino, aki marokkói gyökerei és a város iránti szeretete előtt tisztelegve útjára indította a Marrakech Filmfesztivált, Garfield szuperhős-franchise-ról szóló megjegyzéseire reagálva váratlanul azt mondta, hogy Pókembert „lenyűgöző szuperhősnek” találja.

Emlékszem, amikor Sam Raimi rendezte az elsőt, és én 28 vagy 29 éves voltam, azt kívántam, bárcsak engem kértek volna fel, hogy készítsek egy részt. Szóval bárcsak én rendeztem volna a Pókemberben őt

– mondta Guadagnino, a balján ülő színészre pillantva. Guadagnino nemrég rendezte Garfieldet az After the Hunt című, megjelenés előtt álló thrillerben, amelyben Julia Roberts is szerepel. Garfield azt mondta a forgatásról, hogy élete egyik legnagyobb élménye volt.

Jacob Elordi kijelentette a sajtótájékoztatón, hogy olyan alkotókkal szeretne együtt dolgozni, mint Guadagnino. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Elordi szerepelni fog a rendező Amerikai pszicho című filmjében, de a színész a filmfesztiválon nem erősítette meg a pletykákat, a rendezőre pillantva hozzátette, hogy ez neki teljesen új. Elordi arról is beszélt, hogy először van filmfesztivál zsűrijében, és a filmek bírálata a legnehezebb benne – írja a Variety.