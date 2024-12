A 2026-ra kiírt Batman-folytatás megint csúszik, jelentette be a Warner Brothers. Az először 2025 októberére, majd 2026. október 2-re ígért Batman II bemutatója ismét új dátumot kapott: 2027. október 1-re tolták el.

A Warner szóvivői azt is közölték, hogy Alejandro G. Inárritu és Tom Cruise közös, egyelőre cím nélküli filmje 2026. október 2-án kerül a mozikba.

Robert Pattinsonban ellenben nem lesz hiány, hiába is csúszik a Batman, mert a Mickey 17 című, Bong Joon Ho által rendezett filmet 2025. március 7-én mutatják be (ez is csúszott, mert idén került volna a mozikba). A film Edward Ashton regényének filmes adaptációja, Pattinson itt egy olyan férfit alakít, aki veszélyes űrmissziókban vesz részt, de eldobható személyzeti tag, akit újra és újra klónoznak, ha meghal. Csakhogy egyszer hiba csúszik a gépezetbe. Mark Ruffalo, Naomi Ackie, Steven Yeun és Toni Collette is felbukkan az űrben.

A Cruise–Inárritu-filmet még titok lengi körül, de a Warner Bros. által kiadott hivatalos közlemény szerint „a világ leghatalmasabb emberét” követhetjük, amint „őrült küldetésre indul, hogy bebizonyítsa, ő az emberiség megmentője.” A filmben szerepel még Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde és Riz Ahmed is.