Pierre a hazai csúcsgasztronómia két képviselőjét – Hlatky-Schlichter Hubertet, a Bábel és a KIOSK Budapest tulajdonosát, valamint Zsidai Royt, a Zsidai Gasztronómiai Csoport tulajdonosát – kérdezte a túlélés esélyeiről.

Az adásban elhangzott ugyan, hogy valamilyen gazdasági visszaeséssel kalkuláltak a vendéglátósok az elmúlt évekre, de egy „ilyen leállásra sohasem lehetett számítani”.

A vendéglátás kifejezetten jövedelmező üzletágnak számít hazánkban is, de mi van akkor, ha mindez összeomlik?

Nem elvárható egy vállalkozástól, főleg nem egy étteremtől, hogy egy-két évig veszteséges működést finanszírozzon, miközben nulla forint a bevétele.

– mondta el Zsidai Roy.

Ahogy minden jónak vége szakad, úgy minden rossznak is vége lesz egyszer. Vagy jön a még rosszabb. Erről is elmélkedik a trió. A kérdés: mi következik most?

„Nem fogjuk tudni ezt végigcsinálni állami felelősségvállalás és segítség nélkül, mert ki fogjuk nyitni ezeket a helyeket, de utána Sem lesz óriási dömping a belvárosban”

– értékeli a helyzetet Hlatky-Slichter Hubert.

Az adásban szóba került az is, hogy

mely éttermek húzhatják le ö rökre a rolót ,

mi vár a szektor képviselőire a tavaszi nyitás után,

hogyan lehet egy Michelin-csillagos éttermet finanszírozni,

kényszer-e a házhoz szállítás .

