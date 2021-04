Az Oscar-díjhoz jár 13 ezer pohár, 4,8 ezer tányér és 6 ezer koktélvilla

Az idei, 93. Oscar-díjátadó, amit így is a szokásosnál később tartanak, minden részletében különbözik az előző évitől. A közvetítésben két helyszín kap szerepet: a szokásos Dolby Theatre mellett bekapcsolódik a Los Angelesi Union Station is, ami elbűvölő helyszín. A műsor producere Steven Soderbergh kijelentette, hogy szó nem lehet ZOOM közvetítésről, a maximális egészségügyi biztonsági előírások figyelembevételével rendezik meg az eseményt, de csak a személyes megjelenést preferálják, és még a kötelező dress code-ra is felhívták a figyelmet. T-shirtben nem lehet megjelenni.

Ám arról, hogy mi lesz a bulival, nem esett szó, de valószínűsíthető, hogy az előző évi nagyszabású, még a korábbiaktól is eltérő nagy formátumú evés-ívás ezúttal elmarad. Az utóbbi 26 évben Wolfgang Puck konyhája gondoskodott az Oscar-díjátadót követő dínom-dánomról. Puck azonban nem az a fej, aki meghátrálna a nehézségek elől, és úgy döntött: idén Oscar-ételcsomag rendelhető, Puck cége házhoz szállítja a csúcs cuccokat – feltéve ha idejében leadjuk a rendelést.

Éljen a demokrácia, eddig ugyanis a buli zártkörű volt, most viszont a mezei rajongók is megtapasztalhatják a sztárélet kulináris vonatkozásait!

Indulhat az otthoni tobzódás, de nem ám sör vagy megalázó rágcsák!

Puck változatos menücsomagokat állított össze, amit elvben egy spórolós taxi sofőr is megengedhet magának, bár ha csak koktél falatokat rendel, személyenként akkor is 45 USD a kínálat, és négy személyre kell rendelni, minimum 10 dobozt.

Ekkor azonban házhoz jön az ízesített pirított rozmaringos dió, a szárított ananász, a fokhagymás, fűszeres parmezán, a szalonnába tekert datolya, forró parmezán töltelékkel. Ezt követően már komolyabb fejezet következik: felvágottas doboz, különböző sajtok, pezsgő szőlőválogatás. Mézes nyalóka, mini csemege uborka, füge dzsem, mini bagett, popcorn, cheddar sajt, és szarvasgomba.

És mit szeret Brad Pitt?

Ezzel a túlélő csomaggal valahogy át lehet vészelni a díjátadó várhatóan megrendítő első félóráját. Ezek persze csak a beköszönő falatok, mintegy felízesíti, felajzza az ízlelőbimbókat, ám ez egyúttal csapda is, mert innentől nem lehet akármivel folytatni. Jöhetnek a 65 dolláros/fő előételek, szintén négy fő, tíz doboz. Itt már az a kikötés, hogy ezeket csak Los Angeles meghatározott körzetében szállítják. Ebben benne van az egyik Puck-specialitás, a füstölt lazacos pizza, hozzá kapros krém, és lazac kaviár. Bomba kis cucc. Mini burgerek prime vágatú húsból, ebből 8 darab, és ezt a megrendelőnek kell készre sütnie, majd ehhez briósok, a szokásos paradicsom, mini uborka, remoulade mártás. Ezután következik a pikáns tonhal tatár, misóval ízesített tölcsérek, kínai csirke saláta, ehhez gyömbéres szezámos öntet, ropogós wonton, mini homár tekercsek, és, ha még ez sem elég, akkor csirke nyársak, csirkével töltött batyuk is rendelkezésre állnak, hogy egy újabb órácskára odaszegezze a tekintetünket a képernyőhöz.

Eddigre már erőteljesen be vagyunk etetve, Puck mester csábereje végképp eluralkodott az érzékeinken. Hosszú még az este, és semmiképpen nem hagyhatjuk ki a további fogásokat sem. Hasonló feltételekkel, ezúttal már 95 dollár/fő jöhet újabb minimum négy fő, tíz doboz főétel, még hozzá nem is akármilyen, mert ezek a Puck birodalom emblematikus ételei. Aki egy kicsit is követte az utóbbi évek Oscar-gáláinak menüjét, azoknak ismerős lesz, és köszönhetően a járványnak, most real time-ban ízlelgethetik, mintha ők is ott lennének, ahol most amúgy senki sincs. És ez még pikánsabbá teszi dolgot, mintha az ember egyszerű gyereke kijátszhatná a sorsot, és vesztes pozícióból hirtelen győztessé válhat.

Vad borsmustár, vagyis rukkola, friss koktél paradicsommal, pácolt, valószínűleg kovászolt rebarbara, friss ricotta, mini aranyfóliába csomagolt (hát mi másba), egyben sült burgonya kaviárral. Ez például, ha jól emlékszem, Brad Pitt kedvence, és ha szerencsénk van, az arca éppen akkor tűnik fel a közvetítésen, amikor az étkezésben elértünk ide. Nem sorolok fel mindent, de azért még bőven említésre méltó a fekete szarvasgombás csirke rétes, ezt amúgy nekünk kell megsütni, rövid kis útmutató van hozzá.

Szóval nem baj, ha a hangulat miatt, de praktikus okokból is szólunk a mexikói takarítónőnknek, hogy maradjon estére, ha van kertészünk, az is jó. Puck kedvence a macaron is rendelhető, 28 USD egy tucat. De addigra nagyjából vége is van a közvetítésnek, minden kiderült, és kezdődhet egy új év, már csak jövő februárig kell kibírni, és minden kezdődik elölről.

És ki az a Puck?

Wolfgang Puck igazi sztár séf. Negyedévszázada (plusz egy év) az Oscar-gálák kulináris arca, igazi hollywoodi intézmény. Spago nevű éttermében minden hollywoodi sztár megfordult már. Puck is osztrák származású, akárcsak az Amerikában egykor kormányzóvá választott honfitársa, Arnold Schwarzenegger.

Puck 1973-ban érkezett a korlátlan lehetőségek hazájába. Végzettsége szerint szakács, de Amerikába színész ambíciókkal érkezett. Ez a tény későbbi sorsára nézve nem mellékes körülmény. Anyjától tanult főzni, legalább is ezt szokta mondani, de dolgozott a híres monacoi Hotel de Paris éttermében, majd a párizsi Maximban. Ezután vett egy nagy lélegzetet, és átment Amerikába, ahol a nem túl izgalmas Indianapolisban a La Tour étteremben dolgozott. Ekkoriban igen csak nagy becsülete volt a francia konyhai tudománynak Amerikában, ahol egy Julia Child nevű túlmozgásos kollégiumi tanárnőre erősen emlékeztető bátor teremtés tudott cost to cost karriert befutni éppen a magasröptű francia konyhaművészet háztartási profanizálásával.

Puck két év után átment Los Angelesbe, és társ lett a Ma Maison étteremben. S bár ereiben osztrák vér csörgedezik, valószínű, hogy magyar beütése is lehet, mert tipikusan az a csávó, aki ha utolsónak lép be a forgóajtóba, biztosan elsőként lép ki onnan. S mint tudjuk, ez a képesség igen csak fontos egy amerikai, főleg egy Los Angeles-i karrierhez. Továbbra is a francia kulináris vonalon haladt, kiadott egy szakácskönyvet, Modern Francia Konyha címen, majd ennek sikerét követően megnyitotta első saját éttermét a Sunset Stripen, Spago néven. Ezt tizenöt év után átköltöztette Beverly Hillsbe.

Ez volt élete legjobb döntése, de az út még így rögösnek ígérkezett. A Spago fogalom lett. Kiderült, hogy az olasz plebejus egyszerűség, ami gyakran valamiféle nosztalgikus őszinteséggel is párosul, ha kap egy kis francia precizitást, meghabosítva némi sznob felsőbbrendűséggel, akkor hódíthat. Kaliforniában mindenkit levett a lábáról, még engem is.

Beindult a szekér, és a Spagot 2004-től Amerika negyven legjobb étterme között emlegették. A poén az volt, hogy amikor Amerikában az ismertségét mérték, kiderült, hogy azon ritka éttermek közé tartozik, amelyik egyszerre népszerű a nagymama és az unoka korosztályban is. Ez persze csak amolyan PR okosság, mégis hatásos, és nem is annyira az étteremre vonatkozik, mint inkább Puck ismertségére – ahogyan az egy népszerű színész esetében is elvárható.

Ám úgy látszik, ha valaki séf lesz Amerikában, elkerülhetetlen, hogy nagyvállalkozó is legyen. Így történt az, hogy ma már van

Wolfgang Puck Companies,

Wolfgang Puck Fine Dining Group,

W.P. Worldwide Inc.,

W.P. Catering,

és ehhez a konglomerátumhoz tartozik több mint húsz fine dining étterem, és mintegy 80 W.P. Express, és akkor még nem volt szó a szakácskönyvekről, konzervekről, és kávé készítményekről. És még számtalan tévé show, amiket itt most fel sem sorolok.

A kapitalizmus felfalja az életed, nincs menekvés.

És hogy legyen azért magyar vonatkozás is: nem csodálkozom, hogy egy újonnan épült szálloda valahol a semmi közepén, mert Budapest oda számít, na, jó túlzás, de mégis csak a periférián, egy év késéssel, török befektető jóvoltából, biztosra akar menni, és Palágyi Eszter egykor volt csillagos Costes séf helyett inkább egy nemzetközi nevet biggyeszt a szállodája éttermei étlapjára. Puck neve nyilván erős mozgósító erővel bír, ő már rajta van a térképen. Palágyi Eszter pedig szerencsénkre Szigligetet választotta.

Ha elfeledte volna, ez volt 92. Oscar-gála menüje Előételként ropogósra sült káposztát tálaltak fel chipotle mártással és görögdinnye pirítóssal, valamint citrusos feta sajttal. Akinek ez nem jött be, az választhatott avokádós tostadát (pirítóst) és persze nem hiányozhatott a menüből Wolfgang Puck egyedi, kaviáros-lazacos pizzája sem. Tipikus hollywoodi Puck találmány: csak akkor eszem pizzát, ha látszik, hogy gazdag vagyok. A főételek között olyan luxusételek voltak, mint a wagyu steak, vagy a gofri ágyon tálalt, ropogós sült fogoly. A tengergyümölcsei szerelmeseinek egy hatalmas szusi pult állt a rendelkezésükre, ahol a fésűkagylótól kezdve a vegetáriánus falatokig megtaláltak mindent. Desszertként csokiba mártott epret, macaronokat, Pavlova-tortát ehettek a sztárok. Az a jelölt pedig, aki nem nyerte el az aranyszobrocskát, megehette a málnalekvárral töltött csoki szobrocskát.

Zöldülés a sivatag peremén

Az Amerikai Filmakadémia kérésére Wolfgang Puck az Oscar-jelöltek ebédjére kizárólag növényi alapanyagokból készített menüt, ahogy közvetlen a gála előtt is vegán falatok lesznek terítéken a Dolby Színházban. A díjátadót követő kormányzói bál menüjét 70 százalékban szintén a növényi összetevők határozzák meg, főételként azonban hús- vagy halételt és vegetáriánus opciót is kínálnak az illusztris vendégeknek. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatos ételfogyasztásra, és deklarálják az Akadémia elköteleződését a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére.

A Piper-Heidsieck limitált különkiadással készült a jeles alkalomra. A francia champagne-ház a 92. Oscar-gálára felszolgált pezsgőinek a címkéjét az alkoholtilalom 100. évfordulója ihlette és Amerika őrült húszas éveit idézi. A design az akkor forgalomban lévő champagne palackok replikája, amelyhez a régi időket idéző faládákat is tervezett a ház.

Az 1920-as években a csempészek szállították a Piper-Heidsieck palackokat az Egyesült Államokba, hogy New York szerte speakeasy bárokban szolgálhassák fel. Ma ugyanezt a champagne-t élvezhetik Hollywood legnagyobb sztárjai az év legnagyobb díjátadóján

– így mutatta be a különkiadást Benoit Collard vezérigazgató.

Pincemesterük, Émilien Boutillat fontos küldetése a fenntartható szőlőművelés. Ennek érdekében rovarirtókat már egyáltalán nem használnak és a tervek szerint a robotizált gyomlálás idéntől feleslegessé teszi a gyomirtók használatát is.

Hát így mulattak, így mulatnak az Oscar-gála vendégei a Puck kulináris cirkuszában. Az sincs kizárva, hogy egyszer majd nálunk is valami nagy bulit csapnak a hollywoodi sztárok, mert Puck nyomában a világ végére is elmennének, hogy egy kaviáros-lazacos pizzát elmajszoljanak.